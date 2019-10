– Frode Berg mistenkt som spion siden 1992

– Dette fremstår som en etterretningsmessig fadese av et kaliber som jeg aldri har sett maken til, sier Ola Kaldager til TV 2.

Ola Kaldager ledet den topphemmelige etterretningsgruppen E14. Foto: Andreas Dahlmo/TV 2

Kaldager mener at det er veldig oppsiktsvekkende og spesielt uvanlig å velge en grenseinspektør til klandestine operasjoner.

– Talentløst og amatørmessig

Da Frode Bergs tidligere sjef, grensekommissær Leif-Arne Ljøkjell overtok i 2003, ville han holde vanntette skott både til PST og til E-tjenestens folk i Kirkenes. I Finnmark jobbet den sentrale etterretningsoffiseren Halfred Skau både i Grensekommissariatet og i norsk etterretning i over 30 år.

– Å velge folk som er så synlige på etterretningsradaren er både talentløst og amatørmessig. Det må ha blinket en rød lampe hver gang Frode Berg passerte passkontrollen, sier tidligere spionsjef Kaldager.

Da Frode Berg ble pågrepet utenfor sitt stamhotell i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg, hadde FSB i over tre år hatt full kontroll på både Berg og opplysningene norsk etterretning fikk, ifølge den russiske statsadvokaten.

VILLE HA UBÅTHEMMELIGHETER: Ifølge den russiske statsadvokaten forsøkte norsk etterretning via Frode Berg å få tak i hemmeligheter om russiske atomubåter. Foto: Russisk påtalemyndighet

– Etterforskningen vår dokumenterte at Frode Berg var involvert i etterretningsvirksomhet på vegne av den norske etterretningstjenesten på russisk jord. Det ble slått fast at han under oppdragene bodde på ulike hoteller i Moskva og St. Petersburg. Der klargjorde han forsendelsene til Zemljakov og puttet dem senere i postkasser, forteller hun om Bergs rolle som kurér.

Kilden ble kontrollert av FSB

Zemljakov, som jobbet ved skipverftet der det bygges atomubåter for Nordflåten, var ifølge den russiske statsadvokaten under kontroll av offiserer i FSB, da han begynte å pleie kontakt med norsk etterretning via internett.

– I meldingsutvekslingen foreslo den norske etterretningen å bruke vanlig post som kommunikasjonskanal. De ga Zemljakov en konkret postadresse i Kiev som han skulle bruke til å sende dem meldinger. Han på sin side ga dem postadressen til sin søster som bor i Moskva, sier Milana Digajeva.

I intervjuet sier hun at den norske etterretningen sendte Zemljakov åtte forsendelser. Seks av dem var lagt i vanlige postkasser i Moskva og St. Petersburg, og ytterligere to forsendelser skulle sendes 5. desember 2017.

Skjermdump fra spiondømte Frode Bergs Facebook-vegg. Foto: Facebook

Disse forsendelsene inneholdt en bunke med 3.000 euro i kontanter, som skulle legges i en konvolutt og sendes til en adresse i Moskva, og et elektronisk lagringsmedium med krypterte, skriftlige instrukser som skulle sendes i en annen konvolutt til en annen adresse.

Like før han ble arrestert og anklaget for spionasje, hadde Frode Berg postet et bilde fra julemarkedet på Den røde plass på sin offentlige Facebook-profil: «Christmas time in Moscow!»

– Gradert som statshemmeligheter

Da han gikk ut for å postlegge de to konvoluttene, ble han omringet, pågrepet og ført bort i en ventende bil.

– Den informasjon de ba om i disse meldingene, var gradert som statshemmeligheter, og hadde et skadepotensial for Russland, siden det de var interessert i var opplysninger om atomubåter tilknyttet Den russiske marine, sier statsadvokat Milana Digajeva om innholdet i de to konvoluttene.

– Frode Berg brukte bevisst hemmelige metoder når han klargjorde disse forsendelsene. Jeg vil påpeke at alle forsendelsene ble oppdaget og beslaglagt, inkludert dem han hadde på seg da han ble pågrepet 5. desember 2017, sier hun.

Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen. Torsdag ble det kjent at en russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

Ifølge statsadvokaten benektet ikke Berg de faktiske forhold da saken gikk for lukkede dører, men forklarte at hans hensikt var aldri å skade den russiske stats interesser.

– Han hevdet at han ikke visste hva det var han sendte til denne konkrete postadressen. Forsvaret argumenterte at Frode Berg var blitt manipulert av den norske etterretningstjenesten til å tro at det han sendte var pengehjelp til en vanlig russisk familie, sier Milana Digajeva.

ADVOKAT: Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Ikke overrasket

Bergs advokat, Brynjulf Risnes, sier at han ikke er overrasket over intervjuet med den russiske statsadvokaten.

– Det som var mest overraskende med det var at ingen hadde sett det før. Det lå jo åpent på den russiske riksadvokatens hjemmeside, og hadde gjort det siden 16. april. Jeg hadde ikke sett det, og det var mange detaljer der som ikke var kjent for norsk offentlighet, sier han til TV 2.

– Er du overrasket over det som har kommet frem?

– Nei, egentlig ikke. Det stemmer veldig godt med de anklagene som har vært fremme i Russland. Det var bare mange flere detaljer enn vi har hørt før. Hovedfokuset mitt har aldri vært på detaljene, men på å få han hjem, og er det fortsatt, sier Risnes.

– FSB og aktor i spionsaken mener at Frode Berg jobbet for grensekommisjonen da han spionerte for etterretningstjenesten. Altså at han hadde en dobbeltrolle. Hva betyr det?



– Jeg tror kanskje at det russiske sikkerhetspolitiet har litt overdrevne forestillinger rundt hvor lenge Berg har hatt denne rollen eventuelt overfor norsk etterretning. Jeg har ikke mulighet til å kommentere det, annet enn at dette åpenbart er en del av det bilde som det russiske sikkerhetspolitiet sitter med, sier Risnes.