Kimmie ble nynazist da han var 12 år: – Jeg søkte etter noen å være

SOLA (TV 2): Den tidligere høyreekstremisten Kimmie Åhlén (30) kjempet seg ut av et liv fullt av kriminalitet, narkotika og vold. Nå jobber han for å hjelpe ungdom som er sårbare for radikalisering.