Mathias Scott Pascual (27) har markert seg med både stort raseri og mange smil på årets Farmen-gård.

Men for den familiekjære gutten fra Bærum var det vanskelig å forlate de hjemme til fordel for TV-innspillingen.

– Jeg har et utrolig nært forhold til familien min, så det å ikke ha noe kontakt med dem og være isolert fra det som skjer hjemme, var veldig, veldig tøft, sier Mathias til God kveld Norge.

Spesielt vanskelig var det å være borte fra sin mor, som Mathias har et nært forhold til.

– Vi har egentlig alltid vært veldig nære. Jeg er veldig glad i mamma. Hun er jo tidenes flotteste dame, sier Mathias, som snakket daglig med foreldrene sine da han studerte i USA.

– Bare noen minutter på vei hjem fra forelesning, for å høre hvordan det går. Jeg er veldig knyttet til familien min, smiler han.

Sjokkbeskjed på lille julaften

Men det er også en trist grunn til at familien er så samlet: På lille julaften for tre år siden fikk mamma Torunn Skar Pascual beskjed om at hun hadde fått eggstokkreft med spredning. Uhelbredelig.

PÅ GÅRDEN: Mathias Scott Pascual er en av årets Farmen-deltakere. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det var en tøff beskjed å få. Vi kom oss gjennom julen, men det var ... Det gikk jo, forklarer Torunn.

– På en eller annen måte så må det jo bare gå. Vi har blitt tettere hele familien, legger Mathias til og får et smilende nikk fra mor.

– Hvordan er det å leve med det?

– Det går opp og ned, men stort sett så går det greit, sier hun.

Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid Torunn har igjen, men de lever i håpet om at det skal oppdages en kur.

– Jeg blir nok ikke kjempegammel, men vi må jo bare håpe at jeg er en av de som blir det. At jeg er en av de heldige. At ting dukker opp, og at det skjer noe med noen kurer som gjør at de kan forlenge livet mitt, sier hun.

Vanskelig å planlegge

Torunn forteller også at det av og til er vanskelig for henne å planlegge ting som skal skje.

– Jeg gjør det innimellom, men noen ganger så blir jeg sånn ... «Hvordan skal dette gå?».

– Men vi planlegger jo vi, og vi har det mye moro, legger Mathias til.

Sykdommen har gitt et perspektiv på at man skal leve mer i nuet.

– Man skal ikke utsette alt, og vi må være sammen og ha det fint. Det er viktig, sier han.

– Og man blir mer takknemlig for ting nå enn før, sier Torunn.

