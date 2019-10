Torsdag morgen bekrefter politiadvokat Kari Kirkhorn at begge de siktede etter tirsdagens hendelse i Oslo vil bli varetektsfengslet.

Fengslingsmøtene holdes i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvor lenge de ønsker å holde duoen fengslet, ei heller hvilke restriksjoner de kommer til å kreve.

I innledningen av en alvorlig etterforskning er det vanlig å be om fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud. I enkelte tilfeller ber også politiet om at den siktede holdes isolert.

Forsvarer: – Ikke grunnlag

Den 25 år gamle kvinnen, som er siktet for befatning med skytevåpen og for oppbevaring av narkotika, nekter straffskyld. Hun forlot Rosenhoff etter at den 32 år gamle medsiktede kolliderte bilen de satt i.

Hun ble pågrepet på Sandaker senter noe senere.

– Vi motsetter oss fengsling fordi vi mener at det ikke er grunnlag for det. Vi kommer til å møte i retten, sier kvinnens forsvarer John Arild Aasen til TV 2 torsdag morgen.

Han sier at kvinnen ikke har en klar relasjon til mannen.

– Hvorfor satt hun i bilen?

– Hun sier at det var tilfeldig at hun satt i bilen på vei ned til Oslo sentrum, sier forsvareren.

Han mener derfor at det ikke er grunnlag for å knytte henne til hagla og narkotikaen som var i bilen.

PÅ TAKET: Den 25 år gamle kvinnen dro fra stedet etter at bilen hun var passasjer i havnet på taket. Sjåføren, den 32 år gamle mannen, kapret en ambulanse og kjørte på flere personer. Foto: NTB Scanpix

Den 32 år gamle mannen, som stakk av ambulansen og kjørte på flere personer, er siktet for drapsforsøk, ulovlig befatning med våpen og narkotikabesittelse.

Forventer fengsling

Hans forsvarer, Øyvind Bergøy-Pedersen, sa onsdag ettermiddag at hans klient regner med å bli varetektsfengslet.

– Politiet har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker å fengsle ham. Selv om min klient ikke ønsker dette, så skjønner han at det blir sånn. Det er aktuelt å samrtykke til fengsling, men de spørs litt på hvilke restriksjoner politiet ber om, sier han.

Onsdag var begge de siktede i avhør med politiet. Hun forklarte at hun var i sjokk etter ulykken og at hun derfor dro fra stedet. Mannen har forklart at han stakk av i ambulansen fordi han ikke ønsket å bli pågrepet. Han benekter at han forsøkte å kjøre på folk med vilje.

Hun nekter straffskyld, mens han ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.