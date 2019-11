Her har trikkesporene ligget ubrukt i fem år – er «plen» i minst ett år til

Den 43 meter brede gaten i Bjørvika var ferdig i 2014 og ble offisielt åpnet i 2015. Her er det vakre trær og brede fortauer, sykkelfelt og kjørefelt for kollektivtrafikk og biler – pluss trikkespor.

Gaten har blitt heftig kritisert, blant annet fordi bussene stoppet midt i sykkelfeltene og tvang syklister til å bruke bilenes kjørefelter for å ta seg fram.

Nå bygges gaten om nok en gang for å redusere faren for konflikt mellom syklister og busser. Siden gaten åpnet i 2014 har Vegvesenet gjennomført små og store tiltak for nær 10 millioner kroner i gaten, ifølge en oversikt Aftenposten har laget.

Blindspor

Mens biler, busser og sykler kjemper om plassen, er det stille i trikketraseen midt i gaten. Trikken glimrer nemlig med sitt fravær – fem år etter at gaten ble tatt i bruk.

Årsaken heter Bispegata. Den 350 meter lange strekningen er en fortsettelse av Dronning Eufemias gate i østlig retning.

RUSTES OPP: Bispegata er en liten, men viktig del av fremtidens kollektivtrafikk i hovedstaden. Illustrasjon: Oslo kommune/Mapbox

Her skal det bygges trikkespor som kobler traseen i Dronning Eufemias gate til traseen i Oslo gate. Før denne biten blir ferdigstilt, er det et blindspor.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset i Oslo politidistrikt mener den tomme trikketraseen i Dronning Eufemias gate kunne vært brukt til for eksempel busser i påvente av at trikken begynner å kjøre.

– Fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt er det helt feil at man har plassert den svakeste trafikantgruppen – syklistene – skulder til skulder med bussene. Det er 20 centimeters klaring mellom syklistene og bussene. Det synes jeg er uheldig. Det var derfor jeg i sin tid foreslo å legge asfalt på duk i trikketraseen så bussene kunne kjøre der, sier Grønli til TV 2.

Slåsskamp

Politiet har vært kjent med problemstillingene knyttet til Dronning Eufemias gate helt siden åpningen i 2014. En av utfordringene heter Oslo S, et av Norges travleste trafikknutepunkter.

I forbindelse med ferier og perioder med buss for tog kan det oppstå en «ganske intens trafikal situasjon», som Grønli kaller det. Alle bussene må nemlig skvise seg ut i Dronning Eufemias gate gjennom et allerede belastet kryss, hvor det i tillegg er et digert parkeringshus.

I august ble en kundeveileder hos Vy angrepet av en drosjesjåfør i trafikk-kaoset utenfor Oslo S.

– Det var tilnærmet kaotiske tilstander og stort tidspress. Det kan trigge sånne ting. I tillegg er det for dårlig avsetning i Dronning Eufemias gate. Trafikken stopper opp, det blir ikke noe flyt. På toppen av det kjører masse biler der ulovlig, påpeker Grønli.