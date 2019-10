– Hadde TV 2 sagt at de bytter ut Wenche, hadde jeg lagt meg i lenker og protestert

Forkjærlighet for Wenche

Flere gjester har den siste uka benyttet anledningen til å hylle Wenche sin innsats gjennom alle disse årene. Også Myhre og Hegseth har en forkjærlighet for hele Norges TV-kokk.

– Det er positiviteten. Hun er alltid blid og glad. Hun har en trygg «bestemorrolle» som jeg alltid har vært glad i, og det er et eller annet med den stemmen. Man kan omtrent sovne til lyden av Wenche, sier Myhre.

– Hadde TV 2 sagt at de bytter ut Wenche med «kokke-Leila», fordi hun er ung og har mange følgere på Instagram, da hadde jeg lagt meg i lenker utenfor her og protestert, legger Hegseth til.

Feirer med stil

Torsdag kveld arrangeres en storslagen fest på Aker brygge. Manager og TV-profil, Jan Fredrik Karlsen, har tatt på seg ansvaret å stelle i stand begivenheten.

– Det blir en voldsom porsjon av entusiasme og glede og vi er her for å feire hva dere faktisk betyr for oss i Norge, sier han og fortsetter:

– Det er veldig få, dere kanskje de eneste, som har klart å lage et program som dere har gjort i 25 år. Det betyr fortsatt like mye for oss å våkne opp og skru på TV 2 og se hva dere har å by på, og det er det vi skal feire i kveld, sier Karlsen.