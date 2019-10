Nusrat Jahan Rafi (19) ble bundet med et skjerf, dynket med parafin og påtent etter at hun nektet å trekke tilbake en anklage om at rektoren på skolen hennes hadde utsatt henne for seksuell trakassering.

– Dommen viser at ingen kommer unna med drap i Bangladesh. Vi har lov og orden, sa aktor Hafez Ahmed etter dommen torsdag.

Drapet skjedde i april og har skapt sterke reaksjoner i Bangladesh.

Dommene vil bli anket, opplyser forsvarerne.

Det var to andre elever som lokket 19-åringen med opp på taket til skolebygningen, samme dag som hun skulle ta avslutningseksamen. Der ble hun omringet av personer som krevde at hun skulle trekke tilbake anmeldelsen. Da hun nektet, helte de parafin over henne og tente på.

19-åringen greide å komme seg unna, men hadde fått brannskader på 80 prosent av kroppen og døde på sykehus fem dager senere. Planen var å få det til å se ut som selvmord, men Rafi rakk å avgi forklaring før hun døde.

Blant de dømte er flere skoleelever og skolens rektor, som ifølge påtalemyndigheten ga ordre om drapet etter at han ble fengslet som følge av anklagene i slutten av mars.

Saken har ført til store demonstrasjoner i Bangladesh og økt oppmerksomheten om seksuelle overgrep og trakassering i landet. Blant annet har myndighetene gitt 27.000 skoler ordre om å lage handlingsplaner mot seksuell trakassering.

