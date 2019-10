Nordirsk 25-åring hentet trolig henger full av døde folk på havna

Et vitne, Andy Larkin, sier han observerte lastebilen uten henger parkert på industriparken tirsdag ettermiddag. Gardinene var trukket for, så han antok at noen sov der inne. Dette var ca ti timer før hengeren kom inn til havnen, og ble hentet.

Hentet henger på havnen?

Det kan bety at 25-åringen ikke kjørte hele transporten fra Bulgaria selv, men at han hentet hengeren full av døde mennesker i da den ankom havnen i Purfleet, og kjørte den korte avstanden til Waterglade industripark.

En halvtime etter ankomst oppdaget ambulansepersonell de døde og varslet politiet. Det er ikke kjent hvorfor ambulansepersonellet rykket ut.

Torsdag melder Sky News at politiet ransaker to eiendommer i Armagh i Nord-Irland. Begge eiendommene er knyttet til den drapssiktede 25-åringen.