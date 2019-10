– Jeg hadde ingen planer om å si noe, for i livet har jeg lært å ikke sløse tiden min på folk som på forhånd har bestemt seg for at de har rett, innledet han under en direktesendt video på Instagram Story natt til torsdag.

– Men jeg vil ikke la mobberne holde på mer. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber både meg kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, la han til.

Cappelen Damm kunngjorde onsdag at de stopper utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger. Verrett skriver i boka at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

– Men vi kan ikke benekte alle de årene jeg har hjulpet folk med kreft, det jeg har sett og opplevd – ikke alt i kroppen handler om genetikk. Det kan også handle om miljø, forurensning og stress, ting som påvirker kroppen, sier han i videoen.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, noe som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

