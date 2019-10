Midt i Oslo sentrum har et attraktivt hjørnelokale stått tomt en stund. Vinduene har vært dekket til, men det har likevel ikke vært vanskelig å skjønne hva som skal komme her.

Logoen til det svensk-kinesiske bilmerket Polestar har nemlig vært svært synlig. Her skal de åpne sitt aller første showroom. Norge er først ut i verden – og det skjer faktisk i dag!

– Dette blir svært spennende. Det er naturligvis Norges unike posisjon som elbilnasjon som gjør at Polestar starter hos oss. Neste år kommer elbilen Polestar 2 og den kommer nok til å bite fra seg i det norske markedet, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Invitert til visning

Han passerte Polestar-lokalene på vei til jobb i dag og kan fortelle følgende:

– Her ser det ut som det klargjøres til fest. Det ble båret inn bord, stoler og glass. Vinduene er ikke lenger tildekket, dermed kan vi se at det står to Polestar-modeller inne i lokalet, foreløpig dekket til. Jeg tar nok ikke veldig feil hvis jeg gjettet at dette er Polestars to modeller: Den ladbare hybriden 1 og elbilen 2. Flere forbipasserende stoppet og tittet inn, det er nok mange som er spente på dette, sier Benny.

Han er er dem som senere i dag er invitert til aller første visning av showroomet og bilene – og gleder seg til det.

– Absolutt! Det er jo langt fra hver dag det kommer et helt nytt bilmerke til Norge. Det vi har sett fra Polestar så langt, lover veldig bra. Å komme med elbil til Norge akkurat nå, blir naturligvis ikke feil. Jeg skal rapportere mer om dette og Polestars Norges-planer her på Broom senere i dag, sier Benny.

Planlegger ny og elektrisk luksus-SUV

To biler er på plass, vi tar nok ikke veldig feil hvis vi tipper at det er modellene 1 og 2.

Billigst i Norge

Polestar drev for øvrig lenge med tuning av Volvo-modeller. For ikke lenge siden ble de skilt ut som egen bilprodusent. Og nå skal de bygge seg opp som et elektrisk søstermerke til Volvo.

Bilene skal produseres i Kina, men det europeiske markedet blir viktig. Tidligere i høst gikk Polestar ut med prisene på elbilen 2. Det er hyggelig lesning for oss nordmenn. Vi får nemlig den desidert laveste prisen på bilen.

I Norge skal Polestar 2 koste fra 469.000 kroner. I Sverige er prisen til sammenligning på 659.000 svenske kroner, tilsvarende rundt 610.000 norske kroner.

I EU-landene Tyskland, Nederland og Belgia starter Polestar 2 på rundt 590.000 kroner. Mens prisen i Storbritannia er på 49.900 pund, eller rundt 564.000 kroner.

Her blir en kinesisk bil avslørt i Norge

Polestar 2 blir det viktigste modellen de første årene. Dette er en elbil som bygger på samme plattform som Volvo XC40.

Gratis service i tre år

Med andre ord: Prisen er nesten 100.000 kroner lavere i Norge, enn i nest rimeligste marked. Det er nok også grunn til tro at mange svensker misunner oss den norske startprisen på bilen.

At det blir slik, skyldes den norske særordningen for elbiler. At de hverken har moms eller avgift. Dermed blir også denne biltypen rimeligere her hjemme, enn i øvrige markeder.

Polestar går for øvrig ut med tilbud om gratis service og vedlikehold de tre første årene. De skal også tilby hente- og leveringsservice, når bilen skal inn på verksted.

Polestar starter med to modeller: Den ladbare hybriden 1 – og elbilen 2.

Får bil i juni

Polestar 2 har for øvrig en offisiell rekkevidde på 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med det plasserer den seg mot toppen av denne klassen.

Batteripakken er på 78 kWt. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Foruten i Oslo, skal Polestar også etablere seg i Stavanger, Bergen og Trondheim. De skal utnytte Volvos anlegg i Norge for å tilby service og tjenester.

Polestar opplyser nå at bilen skal gå i produksjon tidlig i 2020. Så er det klart for levering til de første kundene rundt juni neste år.

Med rekkevidde rundt 500 kilometer og startpris under 500.000 kroner kan Polestar 2 blir en interessant bil i det norske markedet.

