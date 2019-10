Honda i Norge har slitt de siste årene. Salget har rett og slett bremset helt opp. I fjor solgte de snaut 1.000 biler, noe som ga en markedsandel på 0,6 prosent.

I forrige uke kom nyheten om at Honda nå mister 18 av sine forhandlere i Norge. Dette er forhandlere som samlet står for over halvparten av salget.

"Det rakner for Honda i Norge", fastslo bransje-nettstedet BilNytt.no, som var først ute med nyheten om forhandler-flukten.

Derfra er det en stor kontrast til planene Honda sentralt har for utviklingen i Norge fremover. De ser nemlig for seg en kraftig vekst.

Honda: Mister 18 butikker i Norge

Tre modeller blir ekstra viktige

– Vi har en ambisjon om å øke salget I Norge markant neste år. Vi er naturligvis nødt til å revurdere situasjonen etter at noen forhandlere har valgt å ikke følge med Honda inn i den svært spennende fremtiden, som nå kommer for merket. Uansett planlegger vi og legger til rette for en markant økning i Honda-salget neste år, sier Thomas Larsen som er PR og markedsansvarlig i Honda Nordic, til Broom.

Thomas Larsen er PR og markedsansvarlig i Honda Nordic fortsatt stor tro på Honda i Norge.

I denne prosessen er det tre modeller som skiller seg ut som ekstra viktige, forteller Larsen.

– Ja, absolutt. Den kanskje aller viktigste er den nye elbilen vår Honda e. Det er en bil vi har store forventninger til!

– Honda e er bygget som en urban by-bil og den har perfekt størrelse og rekkevidde til nettopp disse typer av kunder. Dessuten vil Honda e bli et brenchmark i dette segmentet, da ingen konkurrenter kan måle seg med Honda e i forhold til utstyr og features – den får for eksempel kameraer istedenfor sidespeil, den får en smart app-løsning hvor mye kan styres fra mobilen, den får connectivity og intelligent stemmestyring som ikke finnes i andre konkurrenter.

– Videre vil den være i stand til at parkere selv og den kan snu på bare 4,3 meter. Bilens kule design er også verdt å trekke fram. Norge er blant de første landene som får Honda e, i mai neste år, forklarer Larsen.

Hva skjedde egentlig med denne bilen?

Lille elektriske Honda e er en bil Honda selv har stor tro på for det norske markedet. Flere elbiler vil komme i løpet av kort tid.

Ny Jazz hybrid

– I tillegg kommer en helt ny Honda Jazz, som nettopp er vist, hit til Europa, og dermed Norge, kun som hybrid. Nettopp denne teknologien bør også være en god match i Norge. Nå er det også kjent at det kommer en Jazz Crosstar, som er en crossover-variant av Jazz.

– Sist, men ikke minst skal vi få mer fart på salget av SUV-en Honda CR-V Hybrid. Vi skal så klart heller ikke glemme Civic og HR-V, forklarer han videre.

– Mange av konkurrentene deres satser tungt på elbiler framover. Hvordan ligger Honda an her - hva kommer framover?

– Vi vil bare være Honda, vi

– Vi har tidligere meddelt at vi vil fremskynde vår elektrifiserings-strategi i Europa fra 2030 – til 2025. Det ble nylig offentliggjort at vi allerede i 2022 vil ha 100 prosent av våre modeller for Europa, elektrifisert. Som enten hybrid, ladbar hybrid eller elbiler. Så vi står ikke noe tilbake for konkurrentene. Snarere tvert i mot. Vi kan også bekrefte at vi vil lansere seks nye Honda-modeller i løpet de neste 36 månedene, sier Larsen.

– Honda var en stund kjent som Japans svar på BMW. Er det en posisjon dere ønsker å ta tilbake?

– BMW er fine biler som det er hyggelig å bli sammenlignet med, men aller helst vil vi bare være Honda. Det er forresten ikke bare, det. Vi har et utrolig sterkt brand som våre kunder verdsetter høyt og vi er kjent som et merke som lager biler med svært høy kvalitet. Det er viktig for Honda. Vi går ikke på noen kompromisser der.

Honda på hjertet - for Arild finnes det bare ett merke

Honda Jazz har blitt helt ny i disse dager og kommer nå kun med hybrid-drivlinje.

Dialog med nye forhandlere

– Kommer dere til å etablere flere forhandlere i Norge og eventuelt hvor mange?

– Etter at noen av forhandlerne våre har valgt å avslutte samarbeidet med oss, har vi noen "hull" på kartet. Vi er naturligvis interessert i dialog med de som kunne tenke seg å bli en del av den nye og spennende Honda-framtiden. Vi har da også allerede fått flere henvendelser fra kandidater som er interessert i å tette disse "hullene" og som ser potensialet for Hondas spennende kommende modeller og framtid, sier Larsen.

– Vi er verdens fjerde største bilprodusent og selger våre produkter i mer enn 150 ulike markeder over hele kloden. Både Civic og CR-V er blant verdens mest solgte biler. Honda er også mye mer enn bare biler. Alt i alt kan vi konkludere med at Honda vil komme sterkt tilbake på det norske markedet med mange spennende nyheter, vi gir ikke på noen måte opp, avslutter Thomas Larsen som altså er PR og markedsansvarlig i Honda Nordic

Denne forsvant for 9 år siden – nå kan det bli comeback

Les også: Vi har kjørt nye Honda Civic - les testen her:

Video: Se mer av den kommende elbilen Honda e her