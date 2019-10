Kvinnen ble sittende fast i det sterke magnetiske feltet og ble alvorlig skadet, skriver Region Norrbotten i en pressemelding.

Hendelsen skjedde på Sunderby sykehus i Luleå klokken 17 onsdag ettermiddag.

Sykepleieren behandles nå på intensivavdelingen på sykehuset.

– Vi har et ganske bra bilde av hva som har skjedd, og politiet er koblet inn fordi dette er en arbeidsulykke. Det er en tragisk hendelse og den aktuelle røntgensykepleieren har lang erfaring, sier Per Berglund, leder for fylkehelsetjenesten ved Sunderby sykehus i Luleå.

Han forteller at sykehuset stopper all bruk av den aktuelle maskinen mens etterforskningen pågår.

To sikkerhetsvakter skadet

Også to vektere ble skadet under hendelsen, da de løp inn i rommet for å forsøke å frigjøre sykepleieren.

Begge ble lettere skadet.

Et magnetisk resonanskamera skaper et veldig sterkt magnetfelt, og alle som er i rommet må legge magnetiske metallgjenstander, for eksempel smykker og mynter, utenfor rommet.

Undersøkelsen av pasienten skal ha vært rutinemessig, og det er ikke kjent hvorfor sykepleieren gikk inn til pasienten på det aktuelle tidspunktet.

Det er heller ikke kjent hvorfor sykepleieren ble alvorlig skadet, og om hun hadde noen metallgjenstander på seg.

– Vi beklager

Det aktuelle utstyret eies av selskapet Aleris, der røntgensykepleieren er ansatt.

– Vi beklager det som har skjedd og at det har berørt en rekke mennesker, ikke minst en kollega. Det viktige nå er at vi får klarhet i hva som ligger bak ulykken. MR er normalt en trygg og sikker form for undersøkelse, sier Lars Ahlander, leder for Aleris røntgen i Sverige, ifølge Aftonbladet.