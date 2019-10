Se Sporting Lisboa-Rosenborg fra kl. 20.30

Rosenborg hiver seg nå inn i debatten som er reist rundt kunstgress. Trønderne, som i kveld spiller europaligakamp mot Sporting tar nå avstand fra kunstgress på toppnivå.

– Vi har tatt et veldig klart standpunkt på at vi synes norsk toppfotball skal spilles på naturgress - i tråd med internasjonal standard. Vi ønsker kunstgress bort fra norsk toppfotball, sier RBKs sportssjef Stig Inge Bjørnebye før han legger til:

– Vi finner også veldig mange andre grunner til det, men når vi skal bygge opp et produkt av en kvalitet som er nærmest mulig europeisk nivå må vi først gjøre noen erkjennelser hvor norsk fotball står nå - både på klubb- og landslagsnivå. Og det er på naturgress toppfotballen tradisjonelt sett og i fremtiden vil spilles på, sier han.

Angriper tippemiddelordningen

I Norge er det i dag kun kunstgressbaner som får støtte gjennom tippemiddelordningen - og ikke gressbaner. Her mener Rosenborg at politikken er fullstendig feilslått.

– Klimafokuset på kunstgressbaner i Norge kommer ikke til å slippe taket. Det kommer til å øke i styrke. Det er grunn til å tro at kunstgress er noe natursvineri og at det er statsfinansiert natursvineri. Man bør jo da vurdere om den type økonomisk støtteordninger isteden skal tilfalle de toppklubbene som faktisk ønsker å beholde naturgress.

– Er det på tide at fotball-Norge og Norge får opp øynene?

– Jeg tror det er i ferd med å skje nå.

Lerkendal-matten beviset

I Eliteserien er i dag 11 av 16 fotballbaner av plastikk og gummi. Trønderne har sett seg lei av de som peker på klimatiske forhold som argument for at det skal spilles kunstgressfotball på toppnivå i Norge.

– Det finnes steder i Norge hvor det er grunn til å ha alternative underlag - som i Bodø og Tromsø, men i Trondheim og sørover er det ingen grunn til det.

– Så du kjøper ikke det at klimatiske forhold er årsaken til at det er behov for kunstgress?

– Nei, det finnes en veldig sterk dokumentasjon i Trondheim. Der har vi en bane som er på kvalitet med denne frem til jul, sier Bjørnebye og peker på den strøkne gressbanen Lisboa.

– Det er mulig om man vil prioritere det. For det handler om å ha et sterkt nok ønske om å bygge opp den kompetanse for å få det til, forklarer Stig Inge Bjørnebye.