– Det er seks personer i stillaset som er godt sikret. De henger opp et banner og nekter å etterkomme vårt krav om å komme ned, så vi er ferd med å ta oss opp til dem, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Det er Greenpeace som aksjonerer på stedet.

– Det går stille og rolig for seg. Grunneier har nektet dem å henge opp banneret og det var Byporten som ringte oss. Nå vil de bli tatt ned og ligger an til at de blir innbrakt, sier Stokkli.