Sheriffen i Butts fylke i den amerikanske delstaten Georgia satte under halloween-feiringen i fjor ut store, hvite skilt i hagen til seksualforbrytere i fylket og håper på å gjøre det igjen i år. Skiltene viste to store stoppskilt og en godteripose inni et forbudsskilt, melder kanalen NBC.

Meldingen på skiltet er heller ikke til å ta feil av: «Advarsel. Ingen knask-eller-knep på denne adressen».

Et søksmål fra en gruppe seksualforbrytere kan nå hindre det lokale politiet fra å sette opp disse skiltene. Ifølge søksmålet skal en politibetjent ha sagt at seksualforbryterne kunne blitt arrestert om de fjernet skiltene før Halloween 31. oktober.

Seksualforbryterne mener plassering av skiltene bryter med lovene mot overtredelse av privat eiendom og de konstitusjonelle rettighetene innbyggerne har mot tvungen ytring.

Saken er ventet å bli avgjort torsdag. Den lokale sheriffen sier at han uavhengig av avgjørelsen torsdag vil gjøre alt innenfor lovens rammer for å beskytte barna i lokalsamfunnet.

(©NTB)