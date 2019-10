Det hele startet da mannen ble behandlet med antibiotika etter en tommelskade i 2011, ifølge forskere ved Richmond University Medical Center.

46-åringen hadde alltid vært sunn og aktiv, men begynte oppleve ukarakterisitiske personlighetsforandringer, i tillegg til depresjoner og aggressiv oppførsel.

Det skulle ta seks år før legene fant ut hva som feilte mannen. Før det skulle sykdommen rekke å skape flere problemer for 46-åringen.

Trodde han var skapdranker

Ingen trodde han da den tilsynelatende fulle mannen fortalte at han ikke drakk alkohol. Han falt stadig, og opplevde å bli uklar i hodet og aggressiv. Han ble også arrestert for mistanke om fyllekjøring, etter å ha blåst til hele to i promille, selv om han selv hevdet at han ikke hadde rørt en dråpe alkohol.

– Ingen trodde på ham, sier doktor Fahad Malik, en av forfatterne bak rapporten, ifølge NBC News.



Både familie, leger og politi var overbevist om at mannen var skapdranker. Sannheten var derimot en helt annen – 46-åringens kropp hadde begynt å produsere sin egen alkohol i magen hver gang han spiste karbohydrater.

Sykdommen kalles auto-brewery syndrome (ABS), og oppstår når forstyrrelser i tarmen, som bruk av antibiotika, gjør det mulig for visse sopp- og bakterietyper å vokse. Når en person så spiser karbohydrater, som for eksempel pasta, brød og brus, gjør disse om sukkeret i maten til etanol, noe som fører til høye alkoholverdier i blodet.

Tanten ble redningen

Ting begynte endelig å snu for mannen da tanten hans hørte om en lignende sak i Ohio. Hun kjøpte et alkometer og begynte å overvåke alkoholprosenten i mannens blod. Den var høy, uten at han drakk alkohol.

Oppdagelsen gjorde at mannen oppsøkte legen som hadde behandlet en person med lignende symptomer i Ohio. Legen undersøkte 46-åringen for en rekke mulige sopper og bakterier, og fant gjærsoppen Saccharomyces cerevisiae i mannens avføring. Soppen brukes til brødbaking og vinproduksjon, skriver Teknisk Ukeblad.

Mannen ble bedt om å gå på en diett uten karbohydrater, noe som fungerte en kort stund, men etter noen uker fikk mannen et kraftig tilbakefall som førte til et alvorlig fall. Da mannen falt hadde en alkoholverdi i blodet på hele fire i promille.

Etter et Google-søk fant mannen ut at han skulle søke hjelp hos leger ved Richmond University Medical Center, som satte han på medisiner mot sopp.

Til slutt viste tester av tarmen at soppveksten var borte. Mannen begynte å ta probitotika, for å fremme produksjonen av de riktige bakteriene i tarmen. Mer enn et år etter behandlingen har 46-åringen endelig kunnet gå tilbake til et normalt kosthold uten å bli full, skriver forskerne i rapporten.

Legene tror det finnes flere tilfeller av auto-brewery syndome enn det rapporteres om. De mener ABS bør vurderes som en mulighet i alle saker der pasienter har alkohol i blodet, men nekter for å ha drukket.