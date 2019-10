Riksrettsetterforskningen mot president Donald Trump ruller videre, til høylytt kritikk fra en flere republikanere.

Tirsdag tok etterforskningen en uventet vending, da en gruppe republikanere fra Representantenes Hus forlangte å være tilstede på kveldens lukkede høring.

Stormet inn

«Slipp oss inn» lød beskjeden fra gruppen med republikanerne, som ropte i kor før de stormet inn på den lukkede høringen.

Der satt Laura Cooper, en Pentagon-ansatt med ansvar for amerikanske Ukraina-forhold, klar til å vitne.

Reporting from Adam Schiff’s secret chamber....



There are still about 15 Republican members in the SCIF, including @RepMattGaetz, @SteveScalise, @RepMarkWalker and myself. — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) October 23, 2019

Ifølge CNN førte republikanernes stunt til både forvirring og kaos, og høringen måtte midlertidig utsettes.

Samtidig tweetet flere av de opprørske republikanerne oppdateringer til sine følgere, noe som vanligvis er forbudt under lukkede høringer. CNN melder videre at komiteene ansvarlige for høringen begynte å rope til inntrengere, som skal ha svart med samme mynt.

«Sovjet-aktig»

Ingen av de opprørske republikanerne er medlemmer av komiteene som har ansvar for etterforskningen – Etterforskningskomiteen, Utenrikskomiteen og Reform- og Tilsynskomiteen – og har derfor ikke lov til å delta i lukkede høringer. De ulike komiteene har derimot en rekke republikanske medlemmer, som sammen med medlemmer fra demokratene deltar i etterforskningen.

OPPSTANDELSE: Republikanerne møtte pressen etter opptrinnet. Foto: Alex Wroblewski/AFP

Republikanerne bak onsdagens protest angriper måten etterforskningen gjennomføres på, og krever mer åpenhet og innsyn i de lukkede høringene.

– Rapporterer fra Adam Schiffs hemmelige kammer, skrev Andy Biggs, en av republikanerne bak protesten, på Twitter. Demokraten Adam Schiff leder Etterforskningskomiteen og har ansvar for etterforskningen, som Biggs tidligere har omtalt som «Sovjet-aktig».

Demokrater skylder på Trump

Republikanernes protest førte til kraftige utsettelser i høringen, som startet fem timer senere enn planlagt. Demokratene er rasende, og gir Donald Trumps ferske oppfordring til republikanerne mye av skylden for kaoset. Presidenten gikk nylig til frontalangrep på sine egne, og krevde at hans partifeller måtte bli tøffere og kjempe for ham.

– Dette er et stunt som passer veldig spesifikt til presidentens klager om at republikanerne ikke kjemper hardt nok for ham, som kom som et direkte svar på gårsdagens nedslående vitnemål fra Bill Taylor, sier demokraten David Cicilline, medlem av Utenrikskomiteen.

– Republikanerne opptrer for en enkelt publikummer, og han er stolt av dem. Men vi kommer til å forsette arbeidet, legger Cicilline til.

Vitnemålet demokraten sikter til fant sted tirsdag, og demokratene anser dette som et vendepunkt i etterforskningen. Bill Taylor, USAs ledende ambassadør til Ukraina, hevdet at Trump gjorde militærbistand til Ukraina avhengig av ukrainernes vilje til å etterforske Joe Biden og hans sønn, Hunter.