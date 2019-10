Helland mener Rosenborg er blitt avslørt i Europa

– Status er at det kun er Yann-Erik de Lanlay som er ute (skadet i KBK-kampen), resten kan vi velge fra øverste hylle. Vi har en bra og sterk tropp å velge fra, sier Horneland.

Stopperbauta Reginiussen har slitt med en skulder ute av ledd siden oppgjøret mot LASK i midten av september. Lørdag spilte han igjen.

– Det er ikke helt 100 prosent, men jeg kom meg gjennom kampen i Kristiansund, det var mye usikkerhet inn mot den. Jeg fikk en trygghet i at det gikk bra, så jeg har trent etter det. Jeg er klarert for kamp, opplyser altaværingen til TV 2.

– To lag som leter etter formen

Kveldens motstander, Sporting CP, ligger rett foran Rosenborg i gruppe D, med en seier.

– Fordelen er at det blir en kamp hvor vi definitivt er underdogs, vi har ingenting å tape. Ingen forventer at vi skal reise herfra med noe som helst, så det er ikke noe press på oss. Vi må prøve å senke skuldrene og spille på den måten vi kan på våres beste, sier Reginiussen.

Det kan også være en annen fordel med å møte Sporting CP akkurat på dette tidspunktet. Klubben ligger kun på en sjetteplass i hjemlig serie, og for en uke siden røk de ut av den portugisiske cupen.

– Jeg tror det er to lag som leter etter formen sin. To lag som har veldig lyst til å få til noe, så får vi se hvem som har det som skal til for å skru det til, sier Horneland.