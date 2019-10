Den nyåpnede Cute Pet Games Café ligger i Chengdu i sør-vestlige Kina. Provinsen er også hjemmet til en stor andel av Kinas pandaer.

Kafeen har gått til anskaffelse av seks hunder av rasen chow chow, som er farget svarte og hvite for å få dem til å ligne på den utrydningstruede bjørnen.

Tilbyr malingstjeneste

En video delt av Chengdu Economic Daily viser de svart- og hvitmalte hundene tasse rundt i kafeen.

I videoen forteller kafé-eieren Huang at de tilbyr pandamaling til gjester som ønsker å gi sine firbente venner en liknende utseende.

LIKE: En farget chow chow titter gjennom et pandaforheng. Foto: Zhang Lang/CNS

Prisen ligger på 1500 yuan, like under 2000 kroner.

– Hver gang vi farger hunder koster det 1500 yuan. Fargene vi bruker er veldig dyre, sier Huang til Hongxing News, gjengitt av BBC.

Han legger til at fargene er importert fra Japan, og understreker at Cute Pet Games bruker den beste hundefargen som er å få tak i.

Høster kritikk

Langt fra alle lar seg imponere av kafeens uttalelser.

MALT: En kafeansatt koser med de malte hundene. Cute Pet Cafe insisterer på at hundene har det bra. Foto: STR/AFP SLUTTER: Kafeen vil nå slutte med malingstilbudet, etter massiv kritikk. Foto: STR/AFP

– Dette kan skade dyrenes pels og hud, sier dyrlegen Li Daibing til Hongxing News.

Kritikken florerer også i kommentarfeltet under videoen.

– Mens de utgir seg for å elske hunder, er disse hundekafeene kun opptatt av å tjene penger, skriver en bruker.

– Jeg foreslår at vi farger hundeeierne svarte og hvite, skriver en annen.

– Hunder er hunder. Å farge dem vil ikke forvandle dem ikke til pandaer, skriver en tredje ifølge The Guardian. .

Svarer på kritikken

Mens Cute Pet Games har høstet kritikk for behandlingen av dyrene, hevder kafeens eier at hundene allerede var malt da Cute Pet Games kjøpte dem. Til tross for dette har kafeen nå bestemt seg for at de ikke lenger vil tilby sin hundemalings-tjeneste.

– Chengdu er pandaenes hjem. Vi ville gjøre noe annerledes, for å skille oss fra andre vanlige hundekafeer og dyrebutikker, sier eieren til kinesiske medier.

– Som hundenes eiere, kan vi si at hundenes liv er mye bedre enn vårt, legger eieren til.