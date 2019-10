Det første funnet ble gjort under en rutineprøve på et slakteri i Trøndelag 10. juli i år.

At det nå er funnet flere smittede besetninger, betyr at flere sauer har vært i kontakt med besetningen hvor sykdommen først ble påvist, skriver Trønder-Avisa.

Mattilsynet slår fast at smittespredningen er del av et pågående utbrudd, og jobber fortsatt med å finne ut om flere dyr er smittet.

Tilsynet har pålagt omfattende restriksjoner etter funnene, som vanligvis betyr at produsenter ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen.

Den viktigste årsaken til smittespredning er flytting mellom besetninger.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen, ei heller kur for dyr som er smittet. Nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning vil derfor vanligvis innebære at berørte dyr og deres avkom slaktes.

Sist gang mædi ble påvist i Norge var i 2005.

Sykdommen kan ikke overføres til mennesker, men er svært smertefull for dyrene.