Genk - Liverpool 1-4

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Alex Oxlade-Chamberlain fikk en sjelden mulighet fra start mot Genk onsdag etter et friskt innhopp mot Manchester United sist.

Liverpools midtbanespiller viste at han kan være en mann å regne med for manager Jürgen Klopp denne sesongen, for Oxlade-Chamberlain scoret to mål i 4-1-seieren.

– Vi har ventet på at han skulle komme skikkelig i gang. Vi husker at Klopp fikk ham til å blomstre noe voldsomt, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Oxlade-Chamberlain, som ble hentet fra Arsenal sommeren 2017, var ute nesten hele forrige sesong med kneskaden han pådro seg mot Roma i april 2018.

– Jeg vet ikke om Champions League savnet meg, men jeg har definitivt savnet turneringen. Det var fint å være utpå der igjen. Det er en spesiell turnering å spille i. Det var stort å se guttene gjøre det så bra forrige sesong, sier Oxlade-Chamberlain til BT Sport.

Ox' kunstscoring

Onsdag scoret han sitt første mål på halvannet åt, for etter halvannet minutt ut i kampen sendte han av gårde en markkryper fra 20 meter til 1-0.

Liverpool hadde flere sjanser til å øke, mens Genks Mbwana Samatta hadde en ball i mål som ble annullert for offside etter VAR-bruk.

Etter 57 minutter sto Oxlade-Chamberlain for kampens prestasjon da den tidligere Arsenal-spilleren fant krysset på utsøkt vis med utsiden av foten.

– Det er et smykke av en scoring. Det er så vakkert, så vakkert. Det er en spiller som har nytt fryktelig godt av den selvtilliten han skaffet seg etter halvannet minutt, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

Mané og Salah økte

Et kvarter før slutt kombinerte Liverpools angrepstrio strålende, før Sadio Mané kunne iskaldt lobbe inn 3-0 for gjestene fra Merseyside.

Tre minutter før slutt vendte Mohamed Salah fint opp og økte til 4-0, men minuttet etter pyntet Stephen Odey på resultatet for Genk til 1-4.

Sander Berge spilte hele kampen på Genks midtbane.

Liverpool står med seks poeng etter tre kamper, mens Napoli topper gruppen med sju poeng etter å ha slått RB Salzburg 3-2. Genk er på sisteplass i gruppen med ett poeng.