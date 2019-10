Red Bull Salzburg - Napoli 2-3 | se scoringene øverst på siden

Eventyret fortsetter for Erling Braut Haaland (19) i Champions League.

Bryne-gutten er blant de heteste spillerne i fotballverdenen for tiden og viste hvorfor han kobles til langt større klubber enn RB Salzburg.

Skrev mer historie

Med to scoringer mot Napoli hjemme i Salzburg onsdag kveld står Haaland nå på seks mål i Champions League denne sesongen. Det gjør ham til toppscorer i turneringen - foran spillere som Robert Lewandowski, Raheem Sterling og Harry Kane.

– Jeg tenker ikke så mye på det nå (målene). Nå er jeg forbannet sur, sa Haaland til Viaplay rett etter kampen, som endte med 2-3-tap.

– Vi gjør noen nybegynnerfeil som gjør at vi slipper inn 1-2. Det er tungt å sitte igjen uten noe etter en sånn kamp på hjemmebane. Skuffende, la jærbuen til.

Scoringene mot Napoli ga Braut Haaland plass i historiebøkene. Han er den eneste som har scoret seks mål i løpet av sine tre første Champions League-kamper. Han er også sammen med Karim Benzema den eneste tenåringen i Champions Leauges historie som har scoret i sine tre første kamper i turneringen, skriver Opta.

– Han scorer med en enorm selvsikkerhet og er en håndfull for et par av verdens beste forsvarere, sier Jesper Mathisen med referanse til forrige kamp mot Liverpool og Virgil Van Dijk og onsdagens batalje med Napolis Kalidou Koulibaly.

Målene kom fra straffemerket i den første omgangen og en skikkelig goalgetter-heading etter hvilen. Og det kunne fort vært flere.

Den norske kraftspissen var tydelig på hugget og laget konstant problemer for Napolis stjernestopper Koulibaly med smarte bevegelser. Kun sju minutter var passert da Haaland satte ballen i nettet, men scoringen ble korrekt annullert for offside etter at VAR ble tatt i bruk.

19-åringen hadde også meget gode sjanser alene med Napoli-målvakt Alex Meret to ganger i den første omgangen.

Napoli har initiativet

Men to Braut Haaland-scoringer til tross. Kvelden endte i nedtur for Salzburg. Napoli og innbytter Lorenzo Insigne satte vinnermålet rett fra avspark etter at Haaland hadde satt sitt andre for kvelden.

Før det hadde Dries Meertens scoret to ganger og samtidig passert selveste Diego Maradona på listen over mestscorende spillere i Napoli. Den belgiske angriperen står nå på 116 scoringer for de lyseblå og har kun Marek Hamsik på 121 mål foran seg på listen.

Napoli har initiativet i gruppen med sju poeng - ett mer enn Liverpool, som slo Sander Berges Genk enkelt på bortebane. Salzburg har tre poeng opp til Liverpool.