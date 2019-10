Politiet i byen Edgewater hadde fått en telefon om å sjekke velstanden til tre barn.

Synet som møtte politiet var et hus som fløt over av søppel, og krydde av dyr.

Fire hunder, to katter, ti marsvin, 12 kaniner, fire hamstre, ti sukkerfly, 14 fugler, én gekko, én skilpadde, ett pinnsvin, syv skjeggagamer, én leopardgekko, 95 mus, 60 rotter og 23 rottebabyer.

Det var tydelig at verken jentene på åtte, ni og ti år, eller dyrene ble tatt godt vare på.

Avføring overalt

Politiet oppdaget døde dyr, avføring og urin i hele boligen. Det skriver Edgewater politidistrikt på sin Facebook-side.

Mor, far og kjæresten bodde i huset med dem. De er tiltalt for barnemishandling og dyremishandling.

De tre jentene ble tatt ut av hjemmet, og plassert hos et ansvarlig familiemedlem. Dyrene ble fraktet til dyrebeskyttelsen.

Politiet tar i mot donasjoner i form av klær, leker eller penger til barna.

– Det var fluer overalt, og barnerommet var dekket i søppel opp til ankelnivå, skrev talsmann for politiet, Anthony Binz i sin erklæring.

– Verste jeg har sett

Barnas far, Gregg Nelson, hadde bestemt seg for å gjøre det slutt med både konen og kjæresten. Deretter ville han ta med seg barna. Men da satt konen ned foten.

Gregg ringte dermed politiet for at de skulle komme til huset, fordi han mente huset var ubeboelig for barna, melder CNN.

– På mine fem år som politimann er dette den absolutt verste boligen jeg har sett, skrev Binz.

Det er ukjent hvor lenge barna har bodd i boligen. Ekteparets forsvarer ønsket ikke å kommentere saken.