Kilde: EU-landene enige om å gi britene utsettelse

De resterende 27 EU-landenes ambassadører møttes i Brussel onsdag for å diskutere veien videre.



Dette etter at det tirsdag ble klart at Storbritannias statsminister Boris Johnson satte brexitprosessen på pause, etter å ha gått på et nytt nederlag i Parlamentet.

– Møtet skulle ikke ta noen formelle beslutninger, og det ble heller ikke gjort. Men alle var enige om at det er behov for utsettelse for å unngå en brexit uten avtale. Hvor lenge utsettelsen skal vare, diskuteres fortsatt, sier den anonyme EU-kilden onsdag kveld. Det antydes at en dato kan bli bestemt på fredag.

EU-president Donald Tusk har anbefalt EU-landenes ledere om å godta en utsettelse av brexit til 31. januar neste år.

Parkerte prosessen

Boris Johnson parkerte brexit-prosessen etter at Parlamentet avviste tidsplanen hans. Nå venter han på et endelig svar fra Brussel på utsettelsessøknaden.

For første gang stemte Parlamentet tirsdag ja til en skilsmisseavtale med EU.

Boris Johnsons ambisiøse tidsplan for å få det nødvendige lovverket på plass innen den planlagte brexit-datoen 31. oktober sa de folkevalgte imidlertid nei til.

Hva som skjer videre, er åpent, og det er flere mulige scenarioer.

Teknisk forlengelse?

En mulighet er at Brussel tilbyr en kort brexit-utsettelse for å la britene få på plass avtalen som er inngått. Signaler fra sentrale medlemsland, blant andre Tyskland, kan tyde på at dette er et sannsynlig utfall.

En motvillig Johnson måtte lørdag be EU om en utsettelse av skilsmissen, etter at det ikke ble en såkalt indikativ avstemning der de folkevalgte skulle si ja eller nei til om de støttet skilsmisseavtalen som helhet. Parlamentet tvang regjeringen til å heller legge fram de nødvendige lovendringene til behandling.

Etter at de folkevalgte også sa nei til å haste gjennom saksbehandlingen tirsdag, sa Johnson at han ville «ta pause» i den parlamentariske prosessen mens EU bestemmer seg for en forlengelse. Han insisterte på at Storbritannia fortsatt skulle ut av EU 31. oktober.

EU-president Donald Tusk skriver på Twitter at han vil anbefale de 27 EU-landene å gå med på Storbritannias ønske om en brexitutsettelse.

Forsinkelse?

En mulighet er også at EU åpner for en lengre utsettelse av brexit, med henvisning til at det er nødvendig for å få på plass en løsning.

Under normale omstendigheter tar det måneder å behandle lover som dette, som må innom både Underhuset og Overhuset i Parlamentet.