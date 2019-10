I en Twitter-melding onsdag kveld skriver presidenten at «The Never Trumper Republicans», er verre og farligere for USA enn «The Do Nothing Democrats».

– Se opp for dem. De er avskum, skriver presidenten til sine 66 millioner følgere.

Vender ryggen

Uttalelsen kommer etter at flere republikanerne har antydet at de er i ferd med å snu seg mot presidenten.

Flere av dem tar til orde for at man nå gjennomfører etterforskning for å se om det er grunnlag for å stille presidenten for riksrett.

Riksrettsprosessen mot Trump ble innledet i slutten av september, etter at det kom inn et anonymt varsel mot presidenten.

Varselet dreide seg om Trumps samtaler med Ukrainas president, og at Trump skal ha truet med å holde tilbake bistandspenger dersom Ukraina ikke etterforsket Joe Bidens sønn og hans forretninger i landet.

Hardt ut mot Trump

Men det er ikke bare Trumps samtaler med Ukrainas president som får partifellene til å reagere. I forrige uke gikk et solid, tverrpolitisk flertall i Representantens hus ut og fordømte Trumps tilbaketrekking av styrker fra Syria.

En ikke-bindende resolusjon mot Trumps avgjørelse fikk flertall med 354 mot 60 stemmer. En slik enighet er sjelden kost i Representantenes hus, der riksrettsprosessen mot presidenten har splittet forsamlingen etter partipolitiske skillelinjer.

De republikanske sentatorene Lindsey Graham, Mitt Romney og Marco Rubio var krystallklare i sin kritikk av president Donald Trump på grunn av måten han håndterte Syria/Tyrkia-konflikten på.

– Det er ubegripelig. Jeg kan ikke tenke meg hva vi republikanere hadde sagt hvis Obama gjorde noe slikt. Det er urettferdig, farlig og en skam å vende kurderne ryggen, sa Graham.