Etter elleve bortekamper uten seier er presset fortsatt på Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær før laget møter Partizan i Europaligaen torsdag.

For å være best forberedt har Solskjær også vært i kontakt med Molde-trener Erling Moe, som var Solskjærs tidligere assistent.

– Jeg har sett mange kamper av Partizan i oppladningen, og jeg så dem spille mot Molde, så jeg kjenner dem. Jeg har snakket med treneren i Molde om hans tanker om motstanderen, sier Solskjær.

Molde ble slått ut av nettopp Partizan i siste hinder på veien mot Europaligaen denne sesongen. Molde gikk på et 1-2-tap i den serbiske hovedstaden, før det ble et bittert 1-1-resultat på hjemmebane.

HENTET RÅD HOS ASSISTENTEN: Ole Gunnar Solskjær (t.v..) har snakket med sin tidligere Molde-assistent, Erling Moe, om Partizan. Foto: Heiko Junge

– Vi har sett laget deres, og vi forbereder oss på hva vi som venter oss. Det er et lag med fart, en stor og sterk spiss og med noe talent i rekkene. Det er to-tre veldig spennende spillere der, sier Solskjær.

Det er likevel én motstander han kjenner bedre, for tidligere Manchester United-spiller Zoran Tosic er tilbake i Partizan.

– Zoran hadde jeg med på reservelaget mange ganger. Det er en fantastisk gutt med en fin venstrefot og god arbeidsinnsats. Det blir fint å se ham, men forhåpentligvis kan vi stoppe venstrefoten hans, for det er en av hans beste kvaliteten, sier Manchester Uniteds norske manager.

David De Gea er ikke med til Beograd. Solskjær opplyser at det kun er for ikke å risikere ham, og at keeperen er klar til søndagens kamp mot Norwich. Solskjær bekreftet samtidig at Pogba mister Norwich-kampen.