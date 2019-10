Seierherren Trump

Litt over to uker etter at president Donald Trump beordret amerikanske styrker ut av Syria, gikk han på talerstolen i Det hvite hus og erklærte seier i en tale til nasjonen.

Trumps militære retrett åpnet opp for en tyrkisk invasjon av de kurdiske områdene nord i Syria. Avgjørelsen ble møtt med massiv politisk kritikk fra både demokrater og republikanere i kongressen. I en tid da den amerikanske presidenten står i fare for å bli stilt for riksrett.

Fremstilles som seier

Tirsdag møtte Tyrkias president Recep Erdogan sin russiske kollega Vladimir Putin i Russland. De to ble enige om hvordan de skulle fordele den militære kontrollen over de nord-syriske områdene seg imellom.

Onsdag forsøkte Donald Trump å få det til å se ut som en amerikansk seier.

«Et interessant ord»

Da han gikk på talerstolen, var det for å fortelle amerikanerne at hans politiske evner overgikk forgjengernes. For å fortelle at uten hans eminente lederskap ville det fortsatt vært krig i Syria. Ja, han snakket som om Syria-krigen nå er over som følge av hans beslutninger. Den krigen raser fortsatt.

MØTTES: Tyrkias president Recep Erdogan og Russlands president Vladimir Putin møttes for å diskutere situasjonen i Syria. Foto: AP/Sergei Chirikov

Donald Trump kunne fortelle at det vil bli en «permanent våpenhvile» i den nordlige delen av Syria. Men han la raskt til at ordet «permanent» har en annen betydning i de deler av verden.

«En sikkerhetssone er opprettet. Det er et interessant ord. Vi får håpe den blir sikker,» sa presidenten. Og sådde med det tvil om hvor trygt dette blir for kurderne.

Sanksjoner

Det viktigste for Trump var å kunne forsvare at han nå opphever de økonomiske sanksjonene som ble innført mot Tyrkia for få dager siden. Sanksjonene, som skulle «knuse Tyrkias økonomi», førte til litt høyere toll på stål i noen dager. Tyrkerne merket neppe dette på pungen. President Erdogan har erklært de tyrkiske angrepene på USAs allierte for svært suksessfulle.

SANKSJONER: Den amerikanske presidenten kunngjorde onsdag at USA opphever sanksjonene mot Tyrkia etter angrepet i Syria. Foto: AP/Saul Loeb

Videre hevdet presidenten at dette var en våpenhvile man hadde forsøkt å få til i mange tiår. Det riktige er at våpenhvilen gjelder kamper som startet for nøyaktig to uker siden. For som Trump selv gjorde klart – kurderne og tyrkerne har kjempet i hundrevis av år. Det er altså ingen grunn til at amerikanerne skal være involvert. «La andre slåss om denne blodstenkte sanden,» sa han.

«Meningsløse kriger»

Talen til Trump varte i noen få minutter, men hadde likevel flere selvmotsigelser og faktafeil. Presidenten snakker som om han har glemt at amerikanske styrker gikk inn i Syria, blant annet for å bekjempe terrorhæren IS sammen med kurdiske styrker.