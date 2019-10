Derfor hviles seks spillere i viktig landslagsturnering

– One take, vettu.

Sander Sagosen gliser etter å ha levert på sosiale medier til TV 2. Snakketøyet er det med andre ord ingenting i veien med. Lysken har vært en annen sak. Landslagsstjernen skadet seg for PSG for fem uker siden. Nå hviles han i form mot Spania under Golden League.

– Jeg tar ingen sjanser. Jeg har så å si hatt min første håndballtrening her nede. Det var godt å spille håndball igjen, men jeg tar ingen sjanser på å spille kamp så tidlig.

Men han er ikke alene. Seks spillere må hviles eller begrenses i turneringen hvor Norge møter Spania på torsdag og Frankrike eller Danmark på lørdag.

– Det er litt av prisen å betale for å ha mange gode spillere ute i gode klubber. Det er et hardt kjør. Det er tøff belastning blant våre spillere, men det er også en bekreftelse på at vi har veldig mange gode spillere, mener Sagosen.

Magnus Abelvik Rød har fått vanvittig med spilletid i Flensburg. Med to høyrebacker skadet er den høyreiste 22-åringen alene på sin posisjon.

– Jeg må ta litt vare på kroppen min. Jeg har hatt en ganske tøff belastning i Tyskland, og det er ikke så mye vits i å utsette seg for mer belastning ved å spille disse to kampene. Vi reiser så mye og har de tøffe bortekampene i Champions League 48 timer etter at vi har spilt en tøff ligakamp så da er det greit å få en uke på samme sted og få litt behandling av kroppen.

Oktober-turneringen ble for bare få år siden brukt til å få spillere i kampform og opp på nivå. Med så mange proffer med stadig mer ansvar i sine toppklubber brukes nå turneringen til å gi spillerne restitusjon og behandling.

– Vi har en gjeng som spiller på et veldig høyt nivå nå. De er sentrale i klubbene sine, og det ønsker vi jo, men det fører til høy kampbelastning og en del smårusk vi har valgt å ta tak i denne uka, sier landslagets fysioterapeut, Harald Markussen.

Han gir oss skadestatus før møtet med Spania:

Sander Sagosen skal ikke spille etter en avtale med PSG. Han fikk en muskelskade i lysken for snart fire uker siden. Han har stor fremgang og får trent veldig bra.

Bjarte Myrhol har hatt en kjenning på forsiden av låret. Han har blitt mye bedre. Han kommer vi nok til å begrense spilletid på, men det ser veldig bra ut.

Magnus Abelvik Rød er veldig sentral i klubben sin og spiller mye. Han har vondt i en jumpers-knee sene. Han har vi virkelig tenkt til å bruke mye tid på denne uka så han kan snu utviklingen. Han kommer heller ikke til å spille for å få pila til å peke i rett retning.

Kent Robin Tønnesen har et hælproblem. Han spiller i klubben sin og for å få pila til å peke i rett retning spiller han ikke denne uka.

Magnus Fredriksen fikk en støtskade i CL-kampen til Elverum mot Celje på søndag og den har ikke gått vesentlig tilbake. Da skal han få reise tilbake og restituere hos Elverum uten at det vil bli noe langvarig.

Petter Øverby har hatt en betennelse på hjertet i lang tid. Alle tester er positive. Han trener ikke langt unna fullt, men spiller ikke kamper denne uka.