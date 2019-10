Lastebilen er registrert i den bulgarske havnebyen Varna på et selskap som eies av en irsk kvinne, opplyser det bulgarske utenriksdepartementet.

Lastebilen ble funnet inne på et industriområde i byen Grays øst for London onsdag.

Britisk politi sier lastebilen kom til Storbritannia fra Belgia og ikke via Irland slik først antatt.

Politiets teori nå er at bilen kom fra Zeebrugge i Belgia og inn i Storbritannia via havnen i småbyen Purfleet øst for London.

Tidligere var en av politiets teorier at lastebilen kan ha kommet til Storbritannia via Irland.

Lastebilen ble funnet inne på et industriområde i byen Grays rett ved Purfleet natt til onsdag. Identiteten til de omkomne er ennå ikke kjent.