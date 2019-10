Eliteserie-profilene totalt uenige

Se Sporting Lisboa-Rosenborg på TV 2 Zebra og Sumo torsdag fra kl. 20.30.

I Eliteserien benytter 11 av 16 lag seg av plastunderlaget, bedre kjent som kunstgress, og i går advarte landslagsprofil Alexander Sørloth om bruken av dette dekket:

– Jeg kan forstå at det er kunstgress i Norge på grunn av klimaet. Men jeg tror det gjør det vanskeligere å få solgt spillere til utlandet – for alle lagene ute spiller på gress.

Men ikke alle er enige med utenlandsproffen. Viking-sjef Bjarne Berntsen fnyser av trønderens uttalelser.

– Jeg har registrert den debatten som går nå om at det blir vanskeligere å selge spillere, men det har jeg ingen tro på. Sarpsborg er vel det beste eksempelet. De har hatt kunstgress lenge, og etter sin suksess i Europa i fjor solgte de spillere som bare det. Så er du godt nok, blir du solgt, er den klare beskjeden fra Viking-treneren.

– Smålig

«Æ står på græssplæna.» Sitatet tilhører Rosenborg-profil Pål André Helland, som lenge har vært en forkjemper for naturgress. Det er en kamp han fortsatt kjemper med glede.

– Jeg er gressentusiast og synes egentlig at alle toppklubber sør for Bodø burde vært pålagt å spille på gress. Det er enkelte unntak, som for eksempel Ranheim, som av naturlige og økonomiske årsaker ikke regnes som en toppklubb i den grad, sier han, før han fortsetter:

– Men Viking, Start, Vålerenga og Sarpsborg... Altså om vi i Trøndelag klarer å ha en så fantastisk gressbane som vi har, og du skal lete lenge før du finner et mer værhardt sted, nei, da synes jeg det er litt smålig at de ikke har gress andre plasser.

Viking fikk lagt et splitter nytt kunstgressdekke på SR-Bank Arena i fjor. Det er en avgjørelse som støttes av lagets kaptein, Zlatko Tripic.

– Alle lagene her til lands burde ha kunstgress, det er det som er framtiden. På den måten kan vi sikre gode baner fra første til siste seriekamp, og det blir likt for alle, sier 26-åringen.

Frykter skader

Vår landslagsspiss Joshua King har tidligere uttalt at «Kunstgress er for hardt». Det er noe en svært skadeplaget Pål André Helland har fått kjenne på kroppen, kanskje én gang for mye.

– Jeg har sikkert hatt mitt å stri med uansett, men man ser at det er en voldsom økning i antall akillesskader på toppnivå. Det tror jeg ikke er tilfeldig, sier RBK-vingen, som får støtte fra Viking-unggutt Kristian Thorstvedt.