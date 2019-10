Tirsdag ble Norges tropp for landskampene i november offentliggjort. Michael Haga er en selvskreven spiller på lista, men litt mer overraskende var det at Haga plutselig ledet poengstatistikken i den svenske ligaen (SHL) tidligere i høst.

– I år er han en av Djurgårdens toppspillere hittil i sesongen. Haga er jo en av dem som driver Djurgårdens spill akkurat nå, sier John Falck, hockeyekspert for HockeyNews.se og C More.

– Det tok tid å finne min vei

Haga slo igjennom i fjor og 27-åringen forteller at han har brukt tid på å knekke koden for hvilken spillestil som passer ham best.

– Jeg er en litt mindre spiller og ikke så fysisk stor som det kreves for å spille i SHL – folk er litt større og sterkere. Det tok meg litt tid å finne min vei. I fjor løsnet det og jeg fikk spille mye, så da fant jeg ut hvordan jeg måtte spille for å lykkes, sier Michael Haga til TV 2.

I 2010 dro Asker-gutten til Sverige for å satse på hockeykarrieren og av de siste ni årene har han spilt sju av dem i Sverige. I fjor tok han store steg på isen og da hans daværende klubb Mora rykket ned fra SHL ved sesongslutt, kom flere SHL-klubber med tilbud til nordmannen.

Valget falt på Stockholmsklubben Djurgården.

– Han slo ordentlig igjennom i Mora i fjor. Med selvtilliten, den fysiske statusen, at han er veltrent, gjør at han har begynt denne sesongen veldig bra. Han fortsetter der han slapp i Mora og selv om Djurgården spiller annerledes, gjør han det veldig bra der, sier Falck.

I begynnelsen av sesongen var Haga på toppen av poengstatistikken i SHL og for noen uker siden scoret han hattrick da Djurgården spilte mot Adler Mannheim i Champions Hockey League.

Viktig for laget

Med solide prestasjoner den siste tiden, har han blitt en viktig del av Djurgården-troppen.

– Han er livsfarlig framover, så jeg håper det fortsetter, sier Djurgårdenspiller Mattias Guter som er Hagas romkamerat på bortekamper.

– Han er en utrolig dyktig hockeyspiller som bidrar med veldig mye offensiv kraft til laget og har hatt en strålende begynnelse på serien. Han har vært viktig for powerplayet vårt og bidratt med en hel del mål og assists, så det har vært betydningsfullt, sier lagkamerat Henrik Eriksson.

Det har tatt tid å komme dit og lagkameratene er enige om at det viktigste er å legge ned arbeidet som trengs og ikke gi seg.

– Det er veldig få som lykkes når de er 18-20 år gamle, så det er det å ikke gi opp og bare fortsette selv om det går litt tøft og virkelig jobbe hardt for det, sier Haga.

– Det handler om å ikke gi opp og heller vise at hardt arbeid og mye nedlagt tid gjør at man kan få til veldig mye. Det er han et strålende eksempel på, sier lagkamerat Eriksson.