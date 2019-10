– Det er forferdelig, først og fremst for menneskene som ble rammet, sier kirkesjefen hvor mannen var tilknyttet.

32-åringen som tirsdag kolliderte en bil på Rosenhoff, kapret en ambulanse og som deretter kjørte på flere personer, deltok i et tiltak i en kirke.



– Dette er et arbeidstiltak der folk kommer om morgenen og får utdelt arbeidsoppgaver. Det kan være å klippe en plen, måke litt snø eller rydde i en garasje. Etter arbeidsdagens slutt får de penger i hendene, forteller arbeidsgiveren.

Kirkesjefen sier at arbeidstiltaket er rettet mot rusmisbrukere og personer som av ulike årsaker har nedsatt arbeidsevne.

Sist gang 32-åringen ble straffedømt var i februar i fjor. Da var han tiltalt for oppbevaring av narkotika og utgangspunktet var utbetinget fengsel. Fordi han hadde vist fremgang og at han deltok i et narkotikaprogram, lot retten ham slippe med betinget fengsel.

ENDTE HER: Etter å ha kjørt på flere personer, endte ferden med ambulansen på Torshov i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

– Folk er mer enn det de gjør

Kirkesjefen gjentar at hans tanker går til de som ble rammet av de traumatiske hendelsene tirsdag. Samtidig er han opptatt av ikke å fordømme 32-åringen.

– Bak all forferdelsen er det viktig å si at våre dører er åpne for alle, og det kommer de fortsatt til å være. Folk er mer enn det de har gjort, sier han.

Onsdag har den siktede 32-åringen sittet i avhør med politiet.

– Han har gitt sin beskrivelse av det som skjedde fra uhellet som førte til at ambulanse og politi rykket ut, til han ble pågrepet, sier forsvarer Øyvind Bergøy-Pedersen.

– Var kapringen av ambulansen planlagt?

– Nei, svarer forsvareren.

ULYKKEN: 32-åringens bil havnet på taket på Rosenhoff. Da nødetatene kom til stedet, kapret han ambulansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Ville bare rømme

Med den kaprede ambulansen krasjet 32-åringen inn i en barnevogn med syv måneder gamle tvillinger, og krasjet nesten med et eldre ektepar.

Forsvareren sier det er viktig å få frem at den siktede mannens intensjon med kapringen av ambulansen utelukkende var å unngå å bli pågrepet.

– Det ligger ingen plan eller hensikt bak det som senere skjedde, sier Bergøy-Pedersen.

– Det var et forsøk på å rømme?

– Ene og alene det.

Avviser at han ville treffe folk

Politiet har uttalt at de mener det er grunn til å tro at mannen forsøkte å kjøre på forbipasserende. Dette avviser forsvareren.

– Politiet har sin oppfatning av det, og jeg kunne sagt noe om at man så tidlig går ut og konkluderer. Men det vil bli grundig belyst under rettssaken.

– Hvorfor har han kjørt som han har gjort?

– Han ville unngå å bli pågrepet. Har har aldri hatt til hensikt å skade noen. Han ville stikke av fra politiet og unngå å bli tatt, sier forsvareren.

Kvinnen (25) som også var involvert i det opprinnelige trafikkuhellet er siktet for befatning med våpen. Hun har også vært i avhør med politiet. 25-åringen nekter straffskyld.