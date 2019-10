Boka skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden.



– Begrunnelsen for å stoppe utgivelsen av Sjaman Dureks bok er først og fremst basert på etiske vurderinger, skriver Cappelen Damm i en pressemelding, ifølge Dagbladet.

Forlaget understreker at bokas innhold har vært gjenstand for juridiske betraktninger, og at den burde vært stoppet tidligere.

– Manuset skulle ha vært gjennom en bredere redaksjonell vurdering og diskusjon ved antakelsestidspunktet, står det videre.

Boken skulle ha undertittel «Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere», skriver VG.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman».

Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.