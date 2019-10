I helgen ble hovedstaden rammet av en rekke voldshendelser, hvor mange av hendelsene later til å ha vært uprovosert.

Politiet mener nå at de vet hvem som er lederen for voldsgjengen.

En dørvakt er ett av flere vitner som politiet har avhørt i forbindelse med alle voldepisodene. Denne dørvakten har opplyst til politiet at en mann i slutten av 20-årene, som alltid bærer på en Gucci-veske, skiller seg ut som en leder.

I siktelsen mot den pågrepne mannen i slutten av 20-årene kommer det fram at han alltid har denne Gucci-veska med seg.

Pågrepet med Gucci-veske

– Det fremgår at siktede var iført en Gucci-veske da han ble pågrepet. Siktede ble pågrepet utenfor åstedet relativt kort tid etter voldshendelsen, heter det i siktelsen.

Mannen synes å tilhøre et voldsbelastet miljø, ifølge retten.

Han er tidligere domfelt flere ganger for voldshendelser.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Et tosifret antall tilfeller av blind vold i helgen skapte overskrifter og reaksjoner.

Mandag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å diskutere ungdomsvold i Oslo.

– Dette har vært en helg med unormalt mange voldsepisoder, og det er helt uakseptabelt. Jeg er glad for at politiet er i gang med å arrestere de som står bak, for det er viktig at dette får reaksjoner, sier Kallmyr til TV 2.

Færre politi i gatene

Kristin Aga, leder i Politiforeningen sier at hennes medlemmer merker godt på kroppen at de har blitt færre politifolk ute i gatene.

– Siden politireformen trådte i kraft har vi gått ned 100 polititjenestemenn i Oslos gater. Når vi møter ungdomsgjenger er vi for få folk. Det gjør noe med klimaet, og hvem som eier gata. Det skal være politiet, ikke kriminelle ungdomsgjenger, sier Aga.

Hun får stadig vekk meldinger fra politibetjenter som er bekymret over hvordan de skal løse samfunnsoppdraget sitt.

– Politibetjenter gir tilbakemelding om at de ikke får fullført oppdragene sine. Mange politihjerter blør fordi de ikke får gjort jobben sin godt nok, og man opplever at yrkesstoltheten er i ferd med å forsvinne, sier Aga.