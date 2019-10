Flo forklarer: Slik håndterer Chelsea alle leiesoldatene

– Det er nok en helt annen klubb enn hva det var da. Jeg har alltid følt at de som jobber her er veldig blide og at de har jobbet for å være best hele veien, men det som har skjedd nå er at det er blitt mye større. Klubben var stor og førstelaget var bra da jeg var her også, men da var det bare fokus på førstelaget. Nå blir det gitt oppmerksomhet til alt, helt ned til åtteåringene. Det er fantastisk å jobbe for en klubb som har muligheten til, og som prøver på, å være best på alle ting, sier Flo.

Egen pre-season for dem som skal ut på lån

Den tidligere spiss-stjernen fikk først deltidsjobb ved akademiet da han returnerte til klubben i 2012, før han fra sin andre sesong ble fulltidsansatt. Fem år på akademiet gjorde at han ble godt kjent med ungdomssatsingen i klubben, før han forut for 2017/18-sesongen tok fatt på sin nåværende jobb i låneavdelingen. Flo forteller om en arbeidshverdag der han ser samtlige av kampene til de spillerne han har ansvaret for på video, for så reise på klubbesøk til de aktuelle klubbene der spillerne har sin nåværende hverdag. Der prater han med manageren og spilleren, og ser i tillegg kamper live med sine egne øyne.

– For meg så er det en drømmejobb, og jeg liker den veldig godt.

– Når du følger dem opp, er det mest på det mentale og psykiske, eller har dere treninger med dem også?

– Det er faktisk litt av alt. Vi har en gruppe her før de reiser ut, med det som vi kaller «lånegruppen». Der har vi det vi kaller en vanlig pre-season med opptrening. Vi gjør dem klare til sesongen. Når de er ute i klubbene, er det mest det tekniske vi diskuterer. Jeg og vi andre trenerne ser gjennom alt de gjør på banen, og vi kan gå gjennom hva spillerne kan gjøre bedre, hva de kan trene på for å utvikle seg mer og hva de har gjort bra. Det er også selvfølgelig viktig å fokusere på. Ofte, når en blir sendt ut på lån, så blir en litt alene og vet ikke helt hva som skjer. Derfor har Chelsea en veldig sterk link med spillerne og spesielt med klubben som de er i, slik at vi kan samarbeide alle tre partene med å utvikle spilleren mest mulig, sier Flo, som ikke vil gå inn på enkeltpersoner rundt hvem han har ansvar for akkurat nå.

– Overgangen fra akademi til førstelaget er litt for stor

Det er imidlertid liten tvil om at han kjenner godt til det som i disse dager er i ferd med å bli stammen i «nye Chelsea», der både nevnte Abraham, Mount og Tomori har vært innunder Flo og hans kollegers vinger de siste årene. Det samme gjelder spillere som for eksempel Kurt Zouma, Andreas Christensen, Ruben Loftus-Cheek, Reece James og Michy Batshuayi.

– Det er en veldig «Chelsea-gruppe» som er på førstelaget nå. Jeg tror nok også at vi kommer til å se en slik utvikling i fremtiden. Selv om talentene fra akademiet er kjempegode, så må de nok via litt lavere nivå før de kan komme seg inn på Chelseas førstelag, sier Flo.

For selv om for eksempel Callum Hudson-Odoi har klart å trenge seg gjennom nettopp det nåløyet de siste årene, er det ingen tvil om at det er et sentralt ledd i Chelsea-modellen å benytte utlån for å gi spillerne tiltrengt erfaring.

– Over flere år har vi sett at overgangen fra akademi til førstelaget er litt for stort. En må innom seniorfotball på et litt lavere nivå.

– Lånesystemet har fått mye kritikk fordi mange blir hentet til klubben, blir lånt ut og aldri blir Chelsea-spillere. Men nå er det plutselig nesten en hel første-ellever av spillere som har vært ute. Hvordan er det for dere som jobber med det å se det?

– Det har selvfølgelig vært et fantastisk år for oss på låneavdelingen, men innad i klubben har avdelingen vært sett på som ganske suksessrik allikevel. Fotball nå til dags er ikke bare å produsere spillere til førstelaget. Hvis en selger spillere, så er det også sett på som ganske bra for klubben. Men det som er så fantastisk nå, er at ikke bare en, men flere spillere, faktisk går inn på førstelaget og gjør det veldig bra. Det er også noe som hele klubben har ventet på i mange år. Vi har sett at akademiet har gjort det veldig, veldig bra i aldersbestemte klasser opp gjennom årene. De fortjener litt ære de som har produsert alle disse spillerne. Endelig kan de se at de går hele veien og inn på førstelaget.

– Hvorfor skjer det nå? Skyldes det spillerne, klubben eller dere i låneavdelingen?

– Chelsea er en veldig stor organisasjon, og det er mange personer som jobber mot det samme målet. Nå har vi akademiet, vi har låneavdelingen og nå har vi en trener som ser etter yngre spillere. Det er jo blitt kjempeviktig. Så har vi en overgangsnekt, der vi ikke kunne kjøpe spillere, så det er veldig mange ting som klaffer akkurat denne sesongen her. Så har de kommet inn, og det har på mange måter gjort klubben veldig bra. Positiviteten rundt hele klubben er fantastisk for øyeblikket. Det er bare smil å se rundt hele klubben, sier Flo.

Mount ble sendt til Nederland for livserfaring og annen type fotball

Nordmannen tror også at Chelsea som utdanningsinstitusjon er med på å forme spillere som innehar en sterk mentalitet, og at det derfor er flere av dem som nå har tatt nivået raskt når de endelig har fått muligheten på øverste nivå.

– Jeg tror at en gjennom klubben og det som er bygget opp her lager spillere som er smarte. De skjønner tidlig hva det går i. De skjønner at en må jobbe ekstremt hardt for å nå målene sine og for å komme gjennom det nåløyet som er i fotballen nå. Sånn sett er disse guttene her vant til å ta skikkelig i og gjøre jobben 100 prosent. Det har de gjort gjennom ganske mange år, og det får de betalt for nå, sier han.

De to største eksponentene for suksessen Flo og hans team kan slå i bordet med er Mason Mount og Tammy Abraham, som virkelig har tatt steget opp til den ypperste eliten i Premier League denne sesongen. 20 år gamle Mounts utlånskabal var Vitesse i 2017/18 og Derby i 2018/19.

– Han har fått med seg masse erfaringer. Vi har faktisk brukt land som Nederland til ganske mange spillere. Det handler om å komme seg ut og få litt erfaring, om å komme til en liga der tempoet kanskje er litt lavere, men ganske så bra i europeiske målestokk allikevel. Der får de med seg mye, mye mer. De reiser ut, bor litt alene, får med seg litt livserfaringer og en litt annen type fotball. Så kommer de tilbake mye mer klare for den oppgaven som står foran dem, forteller Flo.

Abraham fikk støtte etter nedtur: – Jobber veldig, veldig tett

Tammy Abraham ble holdt internt i England og modnet med suksess i Bristol City som 19-åring med 23 mål på 41 kamper i Championship i 2016/17. Han fikk imidlertid en nedtur da han tok steget opp til Swansea i Premier League sesongen etter, med kun fem mål for waliserne som til slutt rykket ned. Tilbake i Championship og Aston Villa i 18/19-sesongen ble det imidlertid nok en gang match, 25 mål på 37 kamper og opprykk, og nå sprudler han som førstevalg for Chelsea på øverste nivå.

– Det går opp og ned, og det gjør det med veldig mange spillere. De får med seg erfaringer underveis, og så får de hjelp underveis til å takle det og til å komme seg over den kneiken som de er i. En jobber veldig, veldig tett med dem, og sånn sett så er disse spillerne veldig heldig som får folk rundt seg til å prate med dem og diskutere hvordan man kan løse ting, hvordan man kan utvikle seg, hva man gjør bra, hva man gjør mindre bra. Det er et ganske stort apparat rundt dem til å komme seg opp igjen hvis de er nede i bølgedaler, forklarer Flo.

Han er tydelig på at det for øyeblikket er mye smil å spore i gangene og på treningsfeltet til klubben.

– Hvis du hadde spurt ganske mange rundt i bygningen og på feltet her, så er det veldig mange som er stolte akkurat nå. For øyeblikket er det fryd og gammen her i Chelsea. Det er veldig mange som har lagt ned store innsatser i mange år som nå ser at den jobben de har gjort blomstrer, smiler nordmannen, som selv scoret 34 mål på 112 Premier League-kamper for de blå fordelt på fire sesonger fra 1997/98 til 2000/01.

