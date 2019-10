I august ble bloggeren Stina Bakken utsatt for blind vold utenfor Sandefjord i Skjelvika.

Blind vold

På bloggen skrev hun at en eldre mann slo til henne i haken fordi hunden hennes bjeffet på ham.

«Plutselig begynner mannen å rope og skrike på meg: “Hva faen er det du holder på meg? Ha kontroll på bikkja de! Jeg har mye erfaring med hunder og sånn kan du ikke holde på!! Du kan ikke ha bikkje når du holder på sånn!!”»

Kjeve og nakkeproblemer

Stina fikk store nakkesmerter og har hatt store problemer med kjeven i etterkant av voldshendelsen.

– De to første månedene det skjedde var det veldig vanskelig fordi jeg hadde hjernerystelse, vondt i kjeven og nakkeproblemer. Kjeven er veldig vond fortsatt og det gjør vondt å tygge og snakke og det preger hverdagen min, sier bloggeren til TV 2, tre måneder etter hendelsen.

26-åringen må nå bruke en skinne på tennene mens hun sover. Hvis det ikke fungerer, er sjansen stor for at hun må gjennom et kirurgisk inngrep.

Henlagt sak

Snart tre måneder etter hendelsen har politiet henlagt voldshendelsen på grunn av "manglende opplysninger om gjerningsmannen". Dette får TV 2 bekreftet av Sør-Øst politidistrikt.

Bloggeren håper nå at hun selv kan oppklare saken og finne gjerningsmannen på egenhånd. Stina håper hun kan få inn tips og at personen som utøvde volden mot henne må stå til rette for det han har gjort.

– Hvis jeg selv finner gjerningsmannen, så håper jeg saken blir gjenopptatt og at han mest sannsynlig havner i fengsel, avslutter Stina Bakken.