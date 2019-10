Onsdag fyller God morgen Norge 25 år. Programmet har hatt en rekke programledere i årenes løp, og en av dem er Nils Gunnar Lie (69).

Fra 2005 til 2012 var han programleder for God morgen Norge. Han kom da fra jobben som nyhetsanker i TV 2, og jobben var midt i blinken for ham.

– Jeg var veldig lykkelig for at jeg fikk den jobben. Det var ikke mange slike programlederjobber tilgjengelig i TV 2. Jeg fikk være sammen med Signe Tynning, som var en dreven programleder i det konseptet, så det var en fin jobb for meg, sier Nils Gunnar til TV 2.

Unngikk noen temaer

Nils Gunnar jobbet syv år i God morgen Norge og ser tilbake på en fantastisk tid. Han måtte være svært allsidig som journalist, men med bakgrunn som en allround-journalist behersket han alle slags intervjusituasjoner.

Men det var ikke alle temaer han ville snakke om.

KOLLEGAER: Nils Gunnar Lie sammen med Signe Tynning og Arill Riise under høstlansering, august, 2006. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

– Stort sett gikk det bra, men var det veldig intime temaer ba jeg Signe ta det for meg. Hun hadde ingen problemer med å snakke om kjønnssykdommer. Men det å snakke med artister, kulturpersonligheter og politikere var mer min greie, sier han.

Parodi

Høsten 2009 dukket det opp en parodi på TV Norge av Nils Gunnar. I Valens frokost-tv parodierte Kristian Valen den anerkjente TV 2-programlederen.

– Jeg har sett på meg selv som en grå og kjedelig programleder og tenkte at jeg ikke hadde noen særtrekk, men han traff blink. Det var ikke alltid jeg syntes det var like morsomt, men kona mi elsket parodien, så da måtte jeg le med, sier Nils Gunnar.

I God morgen Norge kan det også bli svært følelsesladet, og Nils Gunnar lot seg imponere av alle de gjestene han hadde i sofaen som blottla livene sine på TV.

GOD MORGEN NORGE: Finn Schjøll, Signe Tynning og Nils Gunnar Lie sammen på høstlansering i Bergen, august, 2010. Foto: Bjørn Erik Larsen/Scanpix

– Det var ofte vi hadde folk som slet i livet, og da ble jeg imponert over at de ville dele det med tv-seerne våre. I livet er det tunge perioder, og det har vært viktig for oss i God morgen Norge å fortelle og vise at livet har mange nyanser i hverdagen.

Nå har Nils Gunnar Lie vært pensjonist i tre år og nyter tilværelsen. Han følger fortsatt med på God morgen Norges sendinger, men er mer opptatt av å følge med på barnebarna nå.

– Jeg hadde 24 flotte år i TV 2, men savner ikke det livet jeg hadde. Det viktigste nå er å være bestefar til fire barn, avslutter Nils Gunnar Lie til TV 2.