Har bygget Norges første landsby kun for demente – det får kritikk

– Segregering er segregering. Jeg er skeptisk til å samle en gruppe mennesker med samme diagnose bak en port, selv om de sminker det med å kalle det en landsby. Regjeringens siste demensplan hadde overskriften «Et mer demensvennlig samfunn». Det er noe helt annet enn egne samfunn for demente, sier Barstad.

Han mener man heller burde bygge små bofellesskap for personer som lider av demens.

– For demente må man slippe verden inn, ikke stenge den ute.

– Motsatt virkning

Ordfører Krog i Bærum legger vekt på at demenslandsbyen kan hindre at personer vandrer ut av hjemmet. Barstad mener det kan ha en stikk motsatt effekt.

– Hvis fem personer hadde bodd på ett sted, ville det vært enklere å holde oversikt. Nå vil de være innenfor et gjerde, men det er fortsatt nær 200 personer på samme sted, sier han.

INNGANG: Det skal være en godt bevoktet utgangsdør i demenslandsbyen, for å forhindre at beboerne vandrer ut. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen

Han mener likevel det finnes mye fint i demenslandsbyene som det norske omsorgssystemet kan lære av.

– For det første har de tatt hverdagslivet tilbake, mens vi i Norge fjerner mer og mer av matlaging, vask, innkjøp og hverdagsaktiviteter, sier Barstad.

Han mener også det er bra de har et tverrfaglig team på stedet, og at det brede kulturtilbudet.

Likevel ser han ikke behovet for å samle så mange med demensdiagnose på samme sted for å dette til.

– Det er ikke rart at man syns dette er en fin ting å gjøre, og det er mye fint i en demenslandsby sammenlignet med de gamle institusjonene vi har bygd i eldreomsorgen, sier han.

Pårørende

Et aspekt som har vært særdeles viktig for Bærum kommune er å få pårørende til å føle seg velkommen i demenslandsbyen.

– Vi har snakket mye med pårørende, i tillegg til fagmiljøet, om hva de ønsker i denne landsbyen. Vi tilrettelegger for at befolkningen også skal føle seg velkommen her, sier Krog.

Hun ønsker at pårørende skal føle seg ønsket i landsbyen, og at det for eksempel skal være mulig å ha bursdagsselskap på stedet.

Et av tiltakene for å invitere pårørende er å ha ekstrastuer, som kan fungere som gjesterom dersom det er nødvendig.

– Vi har kjempetro

KOMMUNEN: Ordfører Lisbeth Hammer Krogh og Kommunalsjef for pleie og omsorg Morten Svarverud. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen

Kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune, Morten Svarverud, er opptatt av at beboerne skal kunne vandre rundt som de ønsker. Han er likevel klar over at det er lite forskning på demenslandsbyer.

– Dette er Norges første demenslandsby, men vi har med oss erfaringene fra Nederland og fra dagens institusjoner hvor mange beboere blant annet opplever å møte låste dører, sier Svarverud.

Kommunens ordfører legger til at at de er opptatte av å få inn andre profesjoner enn det som vanligvis er ansatt ved et sykehjem. De ønsker kulturmedarbeidere og frivillige som kan bidra i landsbyen.

– Vi har kjempetro på prosjektet, og vi kommer til å ha følgeforskning to år inn i prosjektet. Da kan vi se om dette var et vellykket prosjekt, sier Morten Sververud.