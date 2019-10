Drapet på den nybakte mammaen, Karolin Hakim, rystet Sverige i august.

Den unge kvinnen, som også var også utdannet lege, ble drept på åpen gate mens hun bar barnet sitt på armen.

En video av den antatte gjerningsmannen ble raskt publisert, men politiet har ikke klart å identifisere ham.

Nå går de ut med nye bilder, og håper det kan hjelpe dem. De ønsker hjelp fra publikum til å identifisere ham, eller finne ut hvor han befinner seg nå.

– Mannen er en av gjerningspersonene som utførte drapet, skriver de i en pressemelding onsdag.

Karolin Hakim ble drept 26. august. Hun ble skutt i hodet på åpen gate. Vitner beskrev hendelsen som en ren henrettelse.

Svensk politi trenger hjelp til å finne ut hvem denne mannen er og hvor han befinner seg. Foto: Politiet.

Kvinnen var sammen med barnefaren da drapet skjedde. Ifølge svenske medier er hans bakgrunn sentral i politiets etterforskning.

En teori skal, ifølge både Expressen og Aftonbladets politikilder, være at planen egentlig var å ta livet av ham.



Barnefaren ble i 2010 dømt til åtte års fengsel for å ha vært delaktig i et av de største ranene i dansk historie. Ranet mot tellesentralen i Brøndby var svært godt planlagt.

Politiet har en teori om at det var barnets far som befant seg like ved som var gjerningsmennenes egentlige mål.