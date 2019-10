Totalt var det 11 hendelser i Oslo i helgen som betegnes som uprovoserte voldshendelser.

17 personer i alderen 15-30 er pågrepet i sakene. Den siste pågripelsen kom tirsdag kveld, da en 16 år gammel gutt ble pågrepet.

Politiet opplyser at han skal avhøres onsdag, og at han også vil fremstilles for varetektsfengsling i løpet av dagen.

Gutten er mistenkt for å ha vært med da en mann tidlig i 40-årene ble utsatt for kroppsskade på Romsås. Politiet lette etter 4-6 gjerningspersoner etter hendelsen, og har blant annet gjennomgått overvåkningsvideoer i området for å identfisiere gjerningspersonene.

Flere av de som ble pågrepet i helgen har blitt løslatt etter avhør. Flere har erkjent straffskyld.

Samtlige hendelser etterforskes videre av forskjellige politistasjoner i Oslo.