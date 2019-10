Klokken 12.34 tirsdag formiddag fikk politiet i Oslo melding om en trafikkulykke, og en bil som hadde havnet på taket.

Nødetatene med politi og ambulanse rykket raskt ut til stedet. Kort tid etter at de ankom stedet, ble de truet av en 32 år gammel gjerningsmann.

Truet med hagle

Mannen hadde blant annet en hagle og kapret til seg ambulansen før han kjørte avgårde.

Det var starten på en dramatisk biljakt som varte i drøye ti minutter.

Blant de som deltok i biljakten var ambulansearbeiderne Bjørn Bjelland og Pål Lystad.

De hadde nettopp gjennomført en øvelse sammen med blant annet Oslo brannvesen da dramatiske meldinger tikket inn på sambandet.

– Vi hørte på stemmebruken at dette var mer alvorlig enn normalt. Vi fikk senere beskjed om at ambulansen var stjålet, og at den kjørte i høy hastighet, forteller Pål Lystad til TV 2.

Står om sekunder

De hopper i ambulansen, og setter kursen oppover mot Torshov. Via AMK-sentralen får de lest opp den kaprede ambulansens posisjoner.

– AMK gjør en fremragende jobb. Det gjorde at vi kunne følge med, og ha en formening over hvor ambulansen befant seg, sier Lystad.

Da de kommer oppover Sandakerveien kommer de første meldingene om at en barnevogn er truffet. Samtidig ser Bjelland og Lystad den kaprede ambulansen komme inn mot deres høyre side.

De må i løpet av sekunder ta en avgjørelse om hvorvidt de skal følge etter den kaprede ambulansen, eller om de skal kjøre til barnevognen som er truffet.

– Vi har sett hvordan tilsvarende hendelser har utviklet seg, og vi må ta en beslutning i løpet av sekunder. Å stoppe dette kjøretøyet har prioritet nummer én, sier Bjelland til TV 2.

Det var Pål Lystad som satt bak rattet. Sammen med sin makker Bjørn Bjelland gjorde de seg noen tanker på hvordan de skulle stoppe bilen.

– Vi vet at vår egen sikkerhet står i fare, men det er en risiko vi tar. Under denne type situasjoner må vi ta en del risikoer, sier Bjelland.

Kjørte inn i ambulansen

Etter drøye ti minutter klarte politi og ambulanse omsider stoppe gjerningsmannen ved å kjøre inn i den kaprede ambulansen. Den krasjer til slutt inn i en port i Kreps gate på Torshov.

– Dette var en ekstraordinær hendelse, og en hendelse vi heldigvis ikke har for mye av i samfunnet, sier Lystad.



Både han og makkeren skryter av samarbeidet mellom nødetatene.

– Vi fikk stoppet dette fra å utvikle seg til noe enda verre. Det er en god følelse, sier Bjelland.



I løpet av 32-åringens ti minutter ville ferd gjennom Oslo, kjørte han bevisst opp på fortau for å skade folk. Totalt fem personer ble truffet, blant disse et tvillingpar på sju måneder. Ingen av disse ble alvorlig skadet.

Saken oppdateres!