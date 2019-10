Franske DS startet som et undermerke til Citroën. Den første bilen kom for ti år siden – og planen var å møte den stadig sterkere konkurransen fra de tyske premiummerkene.

Det gikk i starten sånn passe. DS klarte ikke å få særlig dreis på salget, samtidig som bilene særlig i starten kanskje ikke var eksklusive nok.

Men nå er DS midt i en stor satsing. For et par år siden ble de skilt ut som et frittstående merke. En rekke nye modeller er på vei, blant dem en bil som her til lands kommer til å gi dem en solid salgsøkning.

Ikke overraskende handler det om elbil. DS 3 Crossback E-Tense heter den. Bilen er en kompakt SUV/crossover og den er ikke langt unna lansering i Norge.

Ekstremt tidlig ute

Nå er Brooms Mats Brustad i hjemlandet til DS for den aller første prøvekjøringen. Og vi her hjemme er naturligvis spente på å få høre hvordan det går.

Ring, ring

– Heisann, Knut. Nå er jeg akkurat tilbake på flyplassen i Paris, etter to ganske hektiske dager med E-Tense. Forresten litt ekstra morsomt at vi denne gangen er ekstremt tidlig ute. Journalister fra Norge, Sverige og Frankrike er blant de aller første som har fått teste denne bilen, forteller Mats.

DS kaster seg på elbil-bølgen de også. DS 3 Crossback E-Tense er første ut her.

350 liter bagasjerom

– Og hva er førsteinntrykket ditt?

– DS er ikke spesielt tidlig ute med elbil, men når de først kommer, gjør de det med en bil som kommer til å skille seg klart ut fra konkurrentene. Crossback E-Tense bygger på samme plattform som elbilene Opel Corsa-e og Peugeot e-208. Men denne er høyere, og har mer særpreg over designet, spesielt sammenlignet med Opelen.

– Bilen er 4,12 meter lang og har et bagasjerom på 350 liter, for øvrig det samme som i fossilutgaven. Det betyr at den nok ikke er noen fullverdig familiebil. Til det er blant annet plassen i baksetet for begrenset. Men som bil nummer to eller for de som ikke har veldig store plassbehov, funker det bra, mener Mats.

Bilen en rekke biljournalister tester nå er en pre-produksjonsmodell – altså ikke den endelige utgaven – som kommer til Norge tidlig neste år.

Mye ser lekkert ut

– Hva med det veldig mange lurer på når det gjelder elbil: Rekkevidden?

– Den er på 320 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Under testkjøringen i Paris har jeg ikke fått mulighet til å sjekke om dette holder helt ut, men det lover jeg å komme tilbake til, så fort bilen er i Norge rett over nyåret.

– Hva mer kan du si om designet, nå som du ser den live?

– Dette er en bil med mange detaljer. DS ønsker tydelig å spille på at de er et fransk bilmerke. Sannsynligvis er det også smart når de skal opp mot mange tøffe, tyske konkurrenter. Mye av det fungerer fint, men i interiøret synes jeg ikke de klarer å få premium-følelsen til å bli helt gjennomført. Mye ser lekkert ut, men det føles billigere når du tar på det. Et litt kronglete infotainmentsystem trekker også noe ned. Men når det er sagt, må vi heller ikke glemme at DS 3 langt fra er noen kostbar bil. Dermed blir det også feil å sammenligne den opp mot dyrere premiumbiler, sier Mats.

På innsiden trumfer design tidvis over funksjonalitet, ifølge Mats.

Svært komfortabel

Startprisen på E-Tense er på 312.000 kroner. Topputgaven Grand Chic med største utstyrspakke kommer på 342.000 kroner.

– Det tror jeg må kunne sies å være attraktive priser. E-Tense fortjener også skryt for komforten, den er vektet tungt her. Du merker med en gang at DS ikke har hatt noen ambisjoner om å gjøre bilen sporty. Men i sportmodus er den i alle fall ganske kvikk. Da får du hundre prosent effekt og kan leke deg litt, hvis du ønsker, sier Mats.

Batteripakken i bilen er for øvrig på 50 kWt. Ladekapasiteten er på opptil 100 kW. Motoren leverer 136 hestekrefter og den gjør 0-100 km/t på 8,7 sekunder.

DS 3 Crossback E-Tense spiller i større grad på følelser og design, sammenlignet med de fleste konkurrentene.

Alle får bil

– Hva vet vi om leveringer, klarer DS å unngå ventetid?

– Ja, det virker absolutt slik. De skal ha rundt 1.600 reservasjoner inne i Norge. Alle som har signert kontrakt i 2019, får bil i løpet av første halvår 2020. Vårt marked er prioritert. Så da er det faktisk ikke lenge til vi kan få se denne bilen på norske veier også, fastslår Mats.

– Den er god, da er det vel bare å ønske deg god tur hjem igjen?

– Takk for det. Jeg setter snart kursen mot Norge igjen – og kommer tilbake med full test på DS 3 E-Tense om ikke lenge!

