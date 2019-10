Farmen-Jan Erik har opplevd massakre og krig på kloss hold: – Angret når granatene haglet

Problemet er at Jan Erik holder på å fly på tapeten når han er hjemme.

– Jeg synes det er dritkjedelig, men jeg burde kanskje roe meg ned. Men det er ikke så lett. Jeg er jo heldig som er frisk, så da kan man kanskje prøve å holde det gående så lenge det går.

Fire barn og to barnebarn

Jan Erik har fire døtre fra ulike forhold. Den eldste er 35, mens yngstejenta Nikita har rundet elleve. Han valgte med hensikt å ikke fortelle barna om hvor i verden han befant seg, særlig da han var på oppdrag i de verste områdene.

FAMILIE: Jan Erik sammen med døtrene Lana og Nikita. Foto: Pivat.

– Man er ikke hjemme, og man går glipp av mye. Det er noe av det jeg angrer mest på, at jeg ikke har fått truffet de to eldste så mye gjennom oppveksten, sier han, og forklarer at det på den tiden ikke fantes mobiltelefoner.

– De to yngste jentene har jeg hatt med meg da vi har bodd i såkalte «safe zones», sier 60-åringen, som også har to barnebarn.

SAMMEN: Jan Erik Brodahl og kjæresten Zeina i Libanon. Foto: Privat

Fant kjærligheten i Libanon

De siste årene har Jan Erik hatt adresse i Libanon. Det var også her han møtte kjæresten Zeina. Paret har holdt sammen i halvannet år.

Oslo-mannen ser på fremtiden som lys, men selv om han nå har pensjonert seg, sier han selv at det ikke er endelig. Igjen blir han lokket av adrenalinet som venter ute i verden.

– Jeg har fått jobbtilbud i Ukraina, i området Donetsk hvor det er krig mellom Russland og Ukraina. Det er noe av det samme jeg har drevet med tidligere, og jeg forstår russisk – så det kan hende jeg reiser ut igjen, avslutter han.