Fossens familie forteller til Oppland Arbeiderblad at hun sovnet stille inn på Østre Toten sykehjem natt til tirsdag 22. oktober.

Lene Marie Fossen (33) slet med anoreksi fra hun var ti år gammel. Hun valgte å være åpen om sykdommen og ble kjent for sine fotografier, spesielt de sterke selvportrettene.

I 2017 fortalte Fossen til TV 2 at når hun drar et sted for å fotografere, så er hun der fra tidlig ettermiddag til det blir mørkt og venter på det riktige øyeblikket da lyset er perfekt.

– Så går jeg og tusler rundt i rommene og setter på litt musikk. Det er liksom som om rommene lever sitt eget liv. Jeg synes det er fascinerende å se hvordan fargene forandrer seg fra ettermiddagens lysblå, duse toner. Så blir de enda skarpere ettersom timene går. Det er akkurat som om rommene lever sine egne liv, sa hun.

Hun fortalte at hun alltid har hatt et behov for å skape, og at hun gjør alt for et godt fotografi.

– Da glemmer jeg at jeg er syk, og blir fri på en måte.

Fossen har samarbeidet blant annet med fotograf Morten Krogvold. Hun jobbet også sammen med filmskaper Margreth Olin om filmen «Selvportrettet», som har premiere 17. januar 2020. Olin kaller Fossen en enestående fotokunstner.

– Gjennom vårt portrett av Lene Marie Fossen håper vi å åpne opp en offentlig samtale rundt en sykdom vi vet for lite om. Anoreksi er den tredje hyppigste dødsårsaken blant unge kvinner i Europa, skrev Olin på Facebook i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Mange uttrykker nå sin sorg over Fossens bortgang.

– En trist dag for Norge og kunstfotografiet, skriver fotograf Per Heimly på Facebook.