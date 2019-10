Statsminister Erna Solberg (H) sier hendelsene er et varsel om at politiet og myndighetene må jobbe med årsaken til at slike ting skjer.

– Vi må være tett på kriminelle og voldelige miljøer i Oslo for å forhindre blind vold og voldsepisoder, sier Erna Solberg til TV 2.

– Vi må ta dette som et varsko om at vi må være enda tettere på. Med den nye politireformen jobbes det mye med etterretning. Det betyr at vi må se om vi har et godt nok bilde av hva som er potensiell kriminalitetsutvikling i Oslo og så må vi slå ned på de som gjennomfører voldshendelser, sier Solberg.

Føler frykt

Helgen var preget av mange uprovoserte voldshendelser i Oslo. I alt elleve saker etterforskes som blind vold. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kaller situasjonen uakseptabel.

Tirsdag ble en ambulanse kapret under dramatiske omstendigheter på Rosenhoff i Oslo. Flere personer ble påkjørt under den ville ferden før politiet fikk stanset ambulansen ved å torpedere den med egne biler.

Sakene har ikke noe med hverandre å gjøre, men har skapt uro blant Oslo-borgere. Erna Solberg sier folk skal føle seg trygge i Oslo.

– Oslo er en av Europas absolutt tryggeste hovedsteder. Vi kan aldri være garantert mot at kriminelle handlinger skjer, at det i narkorus for eksempel vil skje utadvente farlige situasjoner. Men i det store bildet er norske byer trygge, og Oslo er blant de aller tryggeste hovedstedene i Europa.

– Sjeldne hendelser

– Hva sier du til de som er redde?

– At det er viktig å tenke over at dette er sjeldent. Hovedbildet er at det er trygt i Norge, og så må vi gjøre jobben fra myndighetenes side med å sørge for at det blir enda tryggere.

Tidlig innsats er viktig for å komme volden til livs, sier statsministeren.

– Så vet vi dessverre at en del av de som utøver vold, har opplevd voldsutøvelse hjemme. Det betyr at arbeidet som gjøres mot vold og overgrep også er viktig mot økte utfordringer med voldelige gjenger. Om barn og unge lærer at vold er måten å løse konflikter hjemmefra, så tar de det med seg ut i ungdomstiden.