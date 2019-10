Saken oppdateres!

Etter 20 sesonger i Lillestrøm er det slutt etter sesongen. Kippe har vært på banen i 15 av LSKs seriekamper denne sesongen.

Romerikes Blad skriver at 41 år gamle Frode Kippe har besluttet å avslutte spillerkarrieren når sesongen er slutt.

Nå skal midtstopperen inn i trenerteamet til LSK. Kippe har tatt trenerutdanning parallelt med spillerkarrien, og han skal nå bli toppspillerutvikler i LSK fra og med neste sesong, skriver avisen.

Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 13.00 onsdag.

Kippe er den eldste som har spilt A-lagsfotball for LSK i en alder av 41 år 276 dager. Han kom til Lillestrøm i 1997 og har spilt 440 kamper for klubben. Han har åtte landskamper for Norge.

Se video: Husker du denne brytekampen mellom Kippe og Karadas?

I 2007 fikk Kippe Kniksenprisen som årets fotballspiller i Eliteserien, han har også mottatt MOT-prisen for å være et forbilde.