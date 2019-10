Nødetater dro til Waterglade Industripark i Thurrock rett etter klokken 01 i natt lokal tid. Der oppdaget de 39 døde personer i en lastebilhenger.

Det opplyser Essex-politiet i en pressemelding.

Én tenåring

Alle 39 ble erklært døde på stedet. 38 av ofrene beskrives som voksne, én skal være i tenårene.

– Dette er en tragisk sak hvor en stor mengde folk har mistet livet. Vi skal finne ut hva som har skjedd gjennom vår etterforskning, sier overbetjent Andrew Mariner ved Essex-politiet.

Politiet tror lastebilen er fra Bulgaria, og kom inn i landet via Holyhead i Wales på lørdag.

– Vi jobber med å identifisere ofrene, men vi tror det kan bli en omfattende prosess, sier Mariner.

Sjåfør arrestert

En 25 år gammel mann fra Nord-Irland er pågrepet i saken. Ifølge pressemeldingen var han sjåføren til lastebilen. Han er siktet for drap.

Dødsårsakene er ikke offentliggjort.

Det er heller ikke gjort kjent hvorfor politiet dro til industriområdet og undersøkte lastebilen.

Industriparken ligger i et område som heter Grays i Thurrock, Essex, like øst for London. Området er sperret av mens politiet og rettsmedisinere gjør sine undersøkelser.