Onsdag opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at hendelsen tirsdag trolig ikke er knyttet til terror.

– PST fortsetter å bistå Oslo politidistrikt i saken. Men på nåværende tidspunkt ser det ikke ut som om dette er en terrorhendelse, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til TV 2.

– Hva gjør at dere trekker den foreløpige konklusjonen?

– Det er vurderinger vi har gjort med informasjonen vi setter på nå. Vi har ikke trukket noe endelig konklusjon, sier Bernsen.

Så sent som i forrige uke ble den 25 år gamle kvinnen pågrepet i en politiaksjon på Østlandet. Det er årsaken til at hun har meldeplikt, får TV 2 opplyst.

Tirsdag, midt i meldepliktsperioden, havnet hun midt i dramaet i Oslo.

– Hun nekter straffskyld for alt, og hun kan ikke forstå at hun har vært involvert i noe straffbart, sier han.

Den 25 år gamle kvinnen har forklart at hun var passasjer i bilen som kolliderte ved rundkjøringen på Rosenhoff tirsdag.

– Bilen gikk rundt, hun krabbet ut og er tilsynelatende uskadd, men hun er i sjokk etter det som har skjedd, sier Aasen.

FORSVARER: John Arild Aasen forsvarer den 25 år gamle kvinnen. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Mens den 32 år gamle bilføreren kapret en ambulanse og dro på en villmannsferd der flere personer ble påkjørt, stakk kvinnen av til fots.

Uklar relasjon

I flere timer pågikk en intens politijakt før hun ble pågrepet på butikken Bogerud på Sandaker senter.

– Hva skjedde i timene etter kollisjonen?

– Hun ble borte i timene i etterpå, og hun har ingen god forklaringen på hvorfor hun ikke meldte seg, sier forsvareren.

Han ønsker ikke å kommentere hvilken relasjon 25-åringen har den mannlige bilføreren.

– Min klient er forskrekket over det som har skjedd.Vi håper at hun blir løslatt etter avhøret onsdag, sier Aasen.

Dette vet vi om saken * Klokken 12.30 tirsdag fikk politiet melding om en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo, der en bil hadde havnet på taket. * Politiet fikk så meldinger om en mann som stakk fra stedet til fots, mens han siktet på folk med et våpen. Denne mannen kapret en ambulanse på stedet. Ambulansepersonellet ble ikke skadd.

* Væpnet politi fulgte ambulansen til Torshov, der kapreren kjørte på en barnevogn med et tvillingpar på sju måneder. Begge ble lettere skadd. Et eldre ektepar ble kjørt til legevakt med lettere skader.

* Med hjelp av ambulansetjenesten lyktes politiet å kjøre inn i ambulansen fra to sider og stanse den i Krebs gate rundt klokken 12.45. Politiet hadde avfyrt tre skudd mot ambulansen, gjerningsmannen ble pågrepet, men ble ikke skadd.

* Gjerningsmannen er en 32 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk. Han beskrives som en gammel kjenning av politiet. Han var sent tirsdag ettermiddag ennå ikke avhørt.

* En 25 år gammel kvinne som var etterlyst, ble pågrepet i en dagligvarebutikk senere på ettermiddagen. Hun er siktet for befatning med skytevåpen, og er også hun godt kjent av politiet.

* I ambulansen fant politiet to skytevåpen – en hagle og en Uzi maskinpistol. Det ble også funnet «vesentlige mengder narkotika».

* Spesialenheten for politisaker skal rutinemessig undersøke politiets maktbruk, og har fått bistand fra Kripos. Avhør av polititjenestemenn startet samme ettermiddag.



Politiet har tidligere opplyst at kvinnen for befatning med skytevåpen.

Fantn narkotika

Den 32 år gamle mannen er siktet for drapsforsøk etter ambulansekapringen. Det ble også funnet store mengder narkotika i ambulansen.

FERDEN ENDTE HER: Flere personer ble påkjørt før 32-åringens ferd med ambulansen endte på Torshov i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Han har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, opplyser hans forsvarer Øyvind Bergøy-Pedersen til TV 2.

– Han skal avhøres etter lunsj onsdag, og han er foreløpig ikke blitt forelagt en siktelse. Min klient ønsker å gi en redegjørelse og forklare seg, sier forsvareren.

Politiet er kjent med opplysninger om at 32-åringen angivelig skal ha en fortid i høyreekstreme miljøer.

– Dette er ikke sentralt, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB,