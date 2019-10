Rømte fra fengsel, ranet butikk og truet unge kvinner

Tirsdag satt 32-åringen bak rattet i en personbil som havnet på taket ved rundkjøringen på Rosenhoff, mellom Carl Berner og Sinsen i Oslo. Den kvinnelige passasjeren stakk av til fots, men det gjorde ikke 32-åringen.

Da nødetatene kom til stedet, trakk han våpen og kapret en ambulanse. De neste minuttene ble mannen forsøkt stoppet med alle midler. Politiet forsøkte blant annet å skyte hull i dekkene.

Innen de rakk å stoppe ambulansen på Torshov, kjørte 32-åringen blant annet på en barnevogn der to syv måneder gamle tvillinger satt. Barna er ikke alvorlig skadd.

STARTET HER: Da nødetatene kom til trafikkulykken på Rosenhoff, kapret 32-åringen en ambulanse, ifølge politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Mannen er nå siktet for drapsforsøk. Det ble i tillegg funnet en betydelig mengde narkotika, ei hagle og et automatvåpen i ambulansen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men skal la seg avhøre onsdag.

Begikk ran som 15-åring

32-åringen har imidlertid vært i politiets søkelys flere ganger tidligere.

Han var 15 år gammel da han første gang han begikk en alvorlig forbrytelse. Det skjedde da han ble dømt for et ran. I årene som fulgte ble han domfelt for blant annet vold, innbrudd, tyverier og narkotikaforbrytelser.

Dette vet vi om saken * Klokken 12.30 tirsdag fikk politiet melding om en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo, der en bil hadde havnet på taket.

* Politiet fikk så meldinger om en mann som stakk fra stedet til fots, mens han siktet på folk med et våpen. Denne mannen kapret en ambulanse på stedet. Ambulansepersonellet ble ikke skadd.

* Væpnet politi fulgte ambulansen til Torshov, der kapreren kjørte på en barnevogn med et tvillingpar på sju måneder. Begge ble lettere skadd. Et eldre ektepar ble kjørt til legevakt med lettere skader.

* Med hjelp av ambulansetjenesten lyktes politiet å kjøre inn i ambulansen fra to sider og stanse den i Krebs gate rundt klokken 12.45. Politiet hadde avfyrt tre skudd mot ambulansen, gjerningsmannen ble pågrepet, men ble ikke skadd.

* Gjerningsmannen er en 32 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk. Han beskrives som en gammel kjenning av politiet. Han var sent tirsdag ettermiddag ennå ikke avhørt.

* En 25 år gammel kvinne som var etterlyst, ble pågrepet i en dagligvarebutikk senere på ettermiddagen. Hun er siktet for befatning med skytevåpen, og er også hun godt kjent av politiet.

* I ambulansen fant politiet to skytevåpen – en hagle og en Uzi maskinpistol. Det ble også funnet «vesentlige mengder narkotika».

* Spesialenheten for politisaker skal rutinemessig undersøke politiets maktbruk, og har fått bistand fra Kripos. Avhør av polititjenestemenn startet samme ettermiddag.

Sommeren 2008 rømte mannen fra soning i Hassel fengsel. Da begikk han et nytt alvorlig lovbrudd sammen med en kriminell kamerat. Fredag den 13. juni i 2008 satt de i en leilighet på Torshov og røyket hasj og tok Stesolid.

Ransplanen tok form mens de ruset seg.

Brutalt ran

Ifølge dommen fra Oslo tingrett dro de to kameratene til Kiwi-butikken i Strømsveien 102 i Oslo. De gikk umaskerte inn i butikken, men hadde med seg hver sin finlandshette og softgun.

Da butikken stengte klokken ti om kvelden og siste kunde hadde gått, slo duoen til. De rettet soft gun-pistolen mot en ung, kvinnelig ansatt. De ba henne vise dem safen. Hun kunne imidlertid ikke åpne denne fordi butikken var utstyrt med et ranssikkert system.

Den ansatte kvinnen ble tvunget til å ringe butikksjefen for å få tak i koden som kunne gi ranerne tilgang til penger. Butikksjefen tok ikke telefonen. Ranerne fikk imidlertid åpnet Lotto-kassen og fikk med seg en liten kontantsum.

Politiet ble varslet om hendelsen. De sendte 16 patruljer til stedet fordi de fryktet at det kunne dreie seg om en gisselsituasjon.

Truet med kniv

Da ranerne hadde vært i butikken i rundt en halvtime, oppdaget de at politiet hadde omringet dem. De tok av seg maskene, spiste sobril, tente en røyk og drakk en brus. Samtidig ringte ranerne til sine kjærester og advokater.