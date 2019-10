Sagosen ble svindlet i Paris: – Det er penger jeg aldri ser igjen

Lytt til den nyeste episoden av Kommentatorbua her!

Håndballguttas stjerne, Sander Sagosen, sliter fortsatt med en strekkskade og får ikke spilt for Norge i Golden League i Danmark torsdag og lørdag.

Men han kan igjen trene litt håndball, og om halvannen uke er planen at han kan spille for PSG.

Han er inne i sin tredje og siste sesong i Paris-klubben, og i podkasten «Kommentatorbua» forteller han en historie fra da 24-åringen var fersk i den franske hovedstaden.

– Jeg var ny i Paris og var ikke så god i fransk. Det er en stor by, og når en kommer fra Trondheim er det fort gjort å føle seg litt liten.

Da passer det dårlig at strømmen går mens man lager mat.

– Jeg hadde ikke strøm på mobilen, ingenting. En i klubben sa jeg måtte vente til dagen etterpå. Men så hadde vi fått en lapp i posten der det sto om en døgnåpen elektriker-tjeneste. Så ringte jeg det nummeret og det kom en som skulle fikse strømmen, men han mente at hele sikringsskapet var ødelagt.

– Jeg er ingen «handyman» så jeg trodde jo blankt på at hele skiten var ødelagt. Han sa jeg bare skulle betale et depositum. Pengene skulle jeg få tilbake på forsikringen. Det var 4000 euro i depositum (nær 40.000 kroner den gangen) Og så så jeg aldri fyren igjen…sier Sagosen i samtale med Harald Bredeli og Bent Svele.

Det ble en dyr lærepenge for trønderen, men den kunne faktisk blitt enda dyrere.

– Den var tung den, men det har vært litt min lærepenge. Naiv nordmann som tror at alt går fint. Du får et lite slag i trynet, så lærer du, men det svir litt at det er penger du aldri ser igjen.

– Han elektrikeren tenkte vel, hvorfor sa jeg ikke 8000?

– Han sa egentlig det først, men så fikk jeg pruta det til fire, sier Sander Sagosen med et smil.

Fikk kjeft av pappa etter for mye TV-spill

Sander Sagosen har tatt lærdom av ting før. Tatt noen valg og endte opp med å nå sine store mål.

– Da jeg var liten gikk det opp et lys for meg for jeg spilte mye Playstation da jeg var i 12-års alderen.Så fikk jeg skjennepreken av fatter'n da. Hvis du sa at du skulle bli best i verden til å spille håndball, så måtte du virkelig gjøre det som kreves, mente han.

– Da hadde jeg og bestekompisen min brukt en hel jul på å spille det nye «Call of Duty».Jeg fikk kjeft, og rimelig klare meldinger om hva det var verdt å bruke tida si på. Og det gikk opp et lys – at det her gidder jeg ikke mer.